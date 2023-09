Dovre Group Oyj Sisäpiiritieto 7.9.2023 klo 19.00

Suvic Oy laajentaa toimintaansa Ruotsin markkinoille uuden kaksi tuulipuistoa käsittävän esisopimuksen myötä

Suvic Oy on allekirjoittanut kahta ruotsalaista tuulipuistoa koskevan esisopimuksen (nk. early works agreement), mikä merkitsee yhtiön tuloa Ruotsin markkinoille. Suvic myös jatkaa neuvotteluja ko. puistojen suunnittele ja toteuta -urakasta, joka olisi Suvicin ensimmäinen merkittävä tilaus Ruotsissa.

Hankkeen tilaajana toimii uusiutuvaan energiaan ja energian varastointihankkeisiin sijoittava Renewable Power Capital (RPC). Esisopimus kattaa suunnittelua, maastotutkimusta ja valmistelevia tielinjoja Storhöjdenin ja Vitbergetin tuulipuistoille, jotka ovat osa Hight Coast -hanketta.

Suvic jatkaa neuvotteluja edellä mainittuja kahta tuulipuistoa koskevasta suunnittele ja toteuta –urakasta. Tuulivoimaloita on suunniteltu rakennettavaksi yhteensä 46 kpl, joista Storhöjdeniin sijoittuu 22 kpl ja Vitbergetiin 24 kpl. High Coast hanketta koskevan sopimuksen, jonka arvioitu arvo olisi noin 50 miljoonaa euroa, toteutuminen riippuu vielä RPC:n lopullisesta investointipäätöksestä. Toteutuessaan sopimuksen liikevaihto tuloutetaan lähes kokonaisuudessaan vuonna 2024, eikä se täten vaikuta Dovren vuoden 2023 ohjeistukseen.

Suvicin toimitusjohtaja Ville Vesanen kertoo, että Ruotsin markkinoille pääseminen tukee Suvicin kasvutavoitteita: “Ruotsissa on tällä hetkellä vireillä paljon hankkeita, joihin meillä on tavoite päästä mukaan – yhteensä Ruotsissa on parhaillaan luvitettuna noin 19 TWh verran rakentamatonta tuulivoimaa. Pohjoismaisilla markkinoilla olemme ennestään tuttuja eri toimijoille, ja monille olemme jo pystyneet todistamaan osaamisemme ja laatumme aiemmissa Suomeen sijoittuneissa kohteissa.”

Ruotsin tuulipuistoihin löytyy edelleen halukkaita sijoittajia ja myös maan teollisuus kaipaa uusiutuvaa energiaa vihreään tuotantoon. Vuonna 2022 Ruotsin tuulivoiman vuosittainen energiantuotanto oli noin 33 TWh ja vuonna 2025 sen odotetaan olevan Swedish Wind Energy Associationin (SWEA) viimeisimmän ennusteen mukaan jo 52,6 TWh.

Suvic lähtee rakentamaan omaa organisaatiota myös Ruotsiin. “Olemme yrityksen perustamisesta vuonna 2017 lähtien tavoitelleet strategisesti Ruotsiin menemistä ja rakentaneet kärsivällisesti pohjaa sille. Haluamme tuoda tapamme toimia myös länsinaapurin työmaille, ja se vaatii työtä ja alkuun myös omaa henkilökuntaa, joille käytäntömme ovat tuttuja”, Vesanen sanoo.

Lisätietoja:

Ville Vesanen

Toimitusjohtaja, Suvic Oy

Puh. 044 328 9928

vve@suvic.fi, www.suvic.fi

Ilari Koskelo

Hallituksen varapuheenjohtaja, Dovre Group Oyj

Puh. 040 510 8408

ilari.koskelo@navdata.fi

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Groupin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 800 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Verkkosivut: www.dovregroup.com

Suvic Oy on vuonna 2017 Oulussa perustettu rakennusliike, joka on erikoistunut tuulivoimapuistojen toteuttamiseen ja projektinjohtoon. Lisäksi yritys tarjoaa urakointipalveluita energia- ja teollisuusrakentamiselle. Se tuo energiarakentamisen alalle uusia, innovatiivisia käytäntöjä suunnittelun, rakentamisen ja projektinjohtamisen kautta. Yhtiön tämänhetkisiä kohteita ovat Valrean Kalistannevan ja Matkussaaren tuulipuistot (Kurikka), Exilion Tuulen Isokangas-Palokangas tuulipuistot (Ii), Prime Capitalin Lappfjärdin tuulipuiston laajennus (Kristiinankaupunki), Prime Capitalin Sandbackan tuulipuisto (Uusikaarlepyy ja Vöyri) sekä CPC Finlandin Lakarin aurinkovoimala.

