GF oikaisee kaikista Uponorin osakkeista tekemänsä ostotarjouksen tarjousvastiketta 28,50 euroon osakkeelta Uponorin 0,35 euron osingon johdosta

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 8.9.2023 klo 8.35

Kuten aikaisemmin tiedotettu, Georg Fischer AG (”GF” tai ”Tarjouksentekijä”) ja Uponor Oyj (”Uponor” tai ”Yhtiö”) ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä on tehnyt vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Uponorin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista (”Osakkeet” tai kukin erikseen ”Osake”), jotka eivät ole Uponorin tai minkään sen tytäryhtiöiden hallussa (”Ostotarjous”) hintaan 28,85 euroa osakkeelta jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty (”Tarjousvastike”). Tarjouksentekijä on 22.6.2023 julkistanut Ostotarjousta koskevan 22.6.2023 päivätyn tarjousasiakirjan sekä ensimmäisen täydennysasiakirjan tarjousasiakirjaan 25.7.2023, (tarjousasiakirja sellaisena, kuin se on kulloinkin täydennettynä ”Tarjousasiakirja”). Ostotarjouksen tarjousaika alkoi 26.6.2023 kello 9.30 (Suomen aikaa), ja se päättyy 31.10.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa edelleen jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä Ostotarjouksen ehdoissa esitetyn mukaisesti.

Kuten Ostotarjouksen ehdoissa on esitetty, mikäli Yhtiö jakaisi osinkoa tai muita varoja osakkeenomistajilleen tai mikäli täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta on ennen Toteuttamispäivää (kuten määritelty Tarjousasiakirjassa), Tarjouksentekijän maksettavaksi tulevaa Tarjousvastiketta muutetaan vastaavasti euro eurosta -perusteisesti, mukaan lukien 0,35 euron osingonmaksu kutakin ulkona olevaa Osaketta kohden Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2023 tekemän päätöksen perusteella, jolloin Tarjousvastiketta alennetaan vastaavasti.

Kuten Yhtiö on aikaisemmin tiedottanut, Uponorin varsinainen yhtiökokous on 17.3.2023 hyväksynyt Uponorin hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan Uponorin jakokelpoisista varoista maksetaan tilikaudelta 2022 osinkoa 0,69 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,34 euroa osakkeelta maksettiin 28.3.2023, ja toinen erä 0,35 euroa osakkeelta maksetaan 20.9.2023. Toinen erä maksetaan kullekin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.9.2023 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Kuten Tarjouksentekijä on tiedottanut, osingonmaksun johdosta Ostotarjouksen Tarjousvastiketta oikaistaan 12.9.2023 (eli mainitun osingonmaksun osingon irtoamispäivästä) alkaen siten, että Tarjousvastike on 28,50 euroa Osakkeelta, alisteisena mahdollisille lisäoikaisuille.

Uponorin osakkeenomistajien, jotka ovat jo hyväksyneet Ostotarjouksen omistamiensa Osakkeiden osalta, ei tarvitse hyväksyä Ostotarjousta uudelleen tai tehdä muitakaan toimia Tarjousvastikkeen oikaisun johdosta. Kaikki osakkeenomistajat, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen omistamiensa Uponorin Osakkeiden osalta, tulevat saamaan oikaistun Tarjousvastikkeen, mikäli Ostotarjous toteutetaan.

Media- ja sijoittajakyselyt, GF

Media

Beat Römer, Viestintäjohtaja, GF

media@georgfischer.com

+41 (0) 79 290 04 00

Analyytikot ja sijoittajat

Daniel Bösiger, Sijoittajasuhdejohtaja, GF

ir@georgfischer.com

+41 (0) 79 251 66 24

Mediayhteydet Suomessa

Niko Vartiainen, Johtava konsultti, Tekir Oy

niko@tekir.fi

+358 (0) 50 529 4299

Media- ja sijoittajakyselyt, Uponor

Franciska Janzon, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Uponor

franciska.janzon@uponor.com

+358 (0) 20 129 2821

Tietoja Ostotarjouksesta on saatavilla osoitteessa https://goingforward-movingwater.georgfischer.com.

Ostotarjoukseen liittyvissä hallinnollisissa kysymyksissä pyydetään olemaan yhteydessä pankkiinne tai siihen hallintarekisterin ylläpitäjään, johon Osakkeenne on rekisteröity.

Tietoa GF:stä

GF tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja, jotka mahdollistavat nesteiden ja kaasujen turvallisen kuljetuksen, sekä kevyitä valukomponentteja ja korkean tarkkuuden valmistusteknologiaa. GF:llä on kolme divisioonaa: GF Piping Systems, GF Casting Solutions ja GF Machining Solutions. Kestävän kehityksen ja innovaatioiden edelläkävijänä GF on tavoitellut kannattavaa kasvua ja tarjonnut asiakkailleen ensiluokkaista palvelua jo yli 200 vuoden ajan. Vuonna 1802 perustetun GF:n pääkonttori sijaitsee Sveitsissä ja se toimii 34 maassa 138 yhtiön kautta. Tuotteita valmistetaan 60 yhtiössä ja 83 tehtaassa. Vuonna 2022 GF:n liikevaihto oli 4,1 miljardia euroa (4,0 miljardia Sveitsin frangia) ja sen palveluksessa työskenteli 15 207 työntekijää.

Tietoja Uponorista

Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Uponor auttaa asiakkaita asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, ja pyrkii jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Uponorin turvallisia käyttövesiratkaisuja, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiä sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisuja myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 3 750 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2022 Uponorin liikevaihto oli yhteensä noin 1,4 miljardia euroa. Uponorin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja se on listattu Nasdaq Helsingissä.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää lausumia jotka, siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat ”tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten ”uskoa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”voida” tai ”pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa.

