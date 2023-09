Valoen ja Winancen sekä Valoen ja Riverfortin välisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvien lainojen vaihtaminen osakkeiksi. ISC Bioheat Oy:n palkkion maksaminen osakkeilla.

Valoe Oyj Pörssitiedote 8.9.2023 klo 14.10

VALOE OYJ:N JA WINANCEN VÄLISEEN RAHOITUSJÄRJESTELYYN LIITTYVÄ VAIHTOVELKAKIRJALAINOJEN VAIHTAMINEN OSAKKEIKSI. VALOEN JA RIVERFORTIN VÄLISEEN RAHOITUSJÄRJESTELYYN LIITTYVIEN LAINOJEN VAIHTAMINEN OSAKKEIKSI. ISC BIOHEAT OY:N PALKKION MAKSAMINEN OSAKKEILLA.

Valoe Oyj:n (”Valoe” tai "Yhtiö") hallitus on 10.2.2023 julkistetun Yhtiön ja Winancen välisen rahoitusjärjestelyn (”Rahoitusjärjestely”) ehtojen mukaisesti päättänyt hyväksyä Winancen pyynnön konvertoida 200.000 euron vaihtovelkakirjalainaosuus yhtiön osakkeiksi merkintähinnalla 0,01 euroa per osake. Vaihto toteutetaan siirtämällä Winancelle yhteensä 20.000.000 kappaletta Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valoen hallitus on 30.7.2021 tiedotetun Yhtiön ja RiverFort Global Opportunities Pcc Limitedin (”RiverFort”) välisen rahoitusjärjestelyn (”Rahoitusjärjestely”) ehtojen mukaisesti päättänyt hyväksyä RiverFortin pyynnön vaihtaa 77.027,77 euroa aiemmin nostetun lainan koroista Yhtiön osakkeiksi merkintähinnalla 0,01501 euroa per osake. Vaihto toteutetaan siirtämällä RiverFortille yhteensä 5.131.763 kappaletta Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valoen ja ISC Bioheat Oy:n välisen 30.12.2021 tehdyn sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti Valoe maksaa ISC Bioheatin myynti- ja markkinointipalveluista vuoden 2022 toiselta vuosipuoliskolta yhteensä 14.127,08 euron palkkion, jonka maksamiseksi yhtiö on antanut ISC Bioheatille velkakirjan (”Velkakirja”). Valoen hallitus on päättänyt vaihtaa Velkakirjan Valoen osakkeiksi ja siirtää ISC Bioheatille yhteensä 367.729 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Vaihdettaessa Velkakirja osakkeiksi on yhden (1) osakkeen merkintähinta 0,0384 euroa, joka vastaa Valoen osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettua kolmen (3) kuukauden keskiarvohintaa 23.2.2023 päättyneeltä kolmekuukautisjaksolta.

Edellä mainittujen siirtojen jälkeen Yhtiön hallussa on yhteensä 27.401.993 kappaletta Yhtiön omia osakkeita.

Mikkelissä 8. päivänä syyskuuta 2023

Valoe Oyj

HALLITUS

