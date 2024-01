PERSBERICHT

Brussel, 2 januari 2024, 07u30

Niet-gereglementeerde informatie





QUARES RESIDENTIAL INVESTMENT VERWERFT RESIDENTIEEL GEBOUW IMPERIAL OP TOUR & TAXIS VAN NEXTENSA

Quares Residential Investment en Nextensa kondigen de succesvolle acquisitie aan van de residentiële nieuwbouw Imperial op de site van Tour & Taxis in Brussel. De notariële akte voor de verkoop van het volledige gebouw werd verleden op 29 december 2023 en de oplevering is voorzien in het laatste kwartaal van 2024.



De verwerving markeert een volgende mijlpaal in de groei en ontwikkeling van de vastgoedportefeuille van Quares Residential Investment en past binnen de commerciële verkoopactiviteiten van Nextensa.

Imperial, gelegen in een nieuw stadsdeel op de historische Tour & Taxis site, huisvest dertien energiezuinige appartementen met één tot vier slaapkamers en wordt gekenmerkt door een doordacht ontwerp van architectenbureau Sergison Bates en een duurzaam karakter. Het gebouw maakt deel uit het van de tweede fase van het Park Lane project dat bestaat uit 346 appartementen verdeeld over 11 compacte gebouwen. In totaal zijn reeds meer dan 60% van deze wooneenheden gereserveerd of verkocht.

“We zijn enthousiast over deze samenwerking met Quares aan wie wij voor de eerste keer een appartementsgebouw in zijn geheel verkopen. Deze verkoop bevestigt dat het Park Lane project en het 15-minuten wijkconcept van Tour & Taxis werkt.” verklaart Michel Van Geyte, CEO Nextensa.

Met deze acquisitie versterkt Quares Residential Investment zijn positie als ambitieuze investeerder in duurzaam residentieel vastgoed en bevestigt het de toewijding aan het ter beschikking stellen van kwalitatieve, betaalbare huisvesting voor de Belgische huurmarkt.

“De verwerving van het gebouw Imperial, ontwikkeld door Nextensa, is een belangrijke stap voor Quares Residential Investment en past in onze langetermijnstrategie om tegen 2030 een duizendtal gezinnen toegang te geven tot een duurzame maar betaalbare huurwoning.” verklaart Romeo Mercken, Head of Quares Investment Services

Voor meer informatie over Quares Residential Investment en haar residenties, kunt u terecht op qrinvest.be. Voor meer informatie over het Park Lane project kan u terecht op parklane.brussels.



OVER QUARES RESIDENTIAL INVESTMENT



Quares Residential Investment, opgericht in 2022 door Quares Groep, is een investeringsbedrijf in residentieel vastgoed met een focus op het verwerven en uitbaten van residentiële projecten die uitmuntendheid en duurzaamheid belichamen.

OVER NEXTENSA

Nextensa NV is een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (44%), België (41%) en Oostenrijk (15%); diens totale waarde bedroeg per 30/09/2023 ca € 1,29 miljard. Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour & Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengde wijk bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 457,1 miljoen (waarde 30/09/2023).





VOOR MEER INFORMATIE :

Siham Rahmuni

CEO Quares

+32 (0)496 63 99 85

siham.rahmuni@quares.be

Romeo Mercken

Head of Quares Investment services

+32 (0)494 07 69 92

Romeo.mercken@quares.be

Jeroen Detavernier

Marketing Manager Quares

+32 (0)483/020674

Jeroen.detavernier@quares.be

Michel Van Geyte

CEO Nextensa

+32 2 882 10 08

investor.relations@nextensa.eu

Sonja De Greef

Head of Sales Residential

sales@nextensa.eu

