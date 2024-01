COMMUNIQUÉ DE PRESSE





Technicolor Creative Studios

Suspension de cotation

PARIS (FRANCE), LE 2 JANVIER 2024 –

Suite à la clôture de l’offre publique d’achat simplifiée visant ses titres, Technicolor Creative Studios SA a demandé la suspension de la cotation de ses actions à Euronext Paris à compter de ce jour et jusqu’à la mise en œuvre du retrait obligatoire.

