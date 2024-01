SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. maj 2021 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.), der vil blive opkøbt over en periode på op til to år. Den 2. november 2021 besluttede Selskabet at forøge det nuværende aktietilbagekøbsprogram med yderligere DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.) i løbet af 2024 og 2025, hvilket bringer det samlede program op til i alt DKK 64 mia. (ca. USD 10 mia.). Den 12. august 2022 offentliggjorde Selskabet en forøgelse af aktietilbagekøbsprogrammet op til DKK 84 mia. (ca. USD 6 mia.).



Som annonceret den 6. november 2023, vil Selskabet i femte fase af programmet, der løber fra 3. november 2023 til 1. maj 2024, købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 11 mia. Femte fase af tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 27. december onsdag til 29. december fredag foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 561.120 8.158.306.228 25 december 2023 - - - 26 december 2023 - - - 27 december 2023 800 12.014,7250 9.611.780 28 december 2023 750 11.936,8000 8.952.600 29 december 2023 750 11.979,6533 8.984.740 Total 25. -29. december 2023 2.300 27.549.120 Køb fra A.P. Møller Holding A/S* 2.438 11.977,8783 29.202.067 Total i femte fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 66.847 712.410.593 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 565.858 8.215.057.416 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 2.329.059 35.196.573.153 25 december 2023 - - - 26 december 2023 - - - 27 december 2023 3.192 12.187,3418 38.901.995 28 december 2023 2.992 12.114,8763 36.247.710 29 december 2023 2.992 12.128,1501 36.287.425 Total 25. -29. december 2023 9.176 111.437.130 Køb fra A.P. Møller Holding A/S* 7.355 12.144,4167 89.322.185 Købt fra Familiefonden* 2.318 12.144,4027 28.150.725 Total i femte fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 275.974 2.967.212.919 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 2.347.908 35.425.483.194

*) I henhold til separate aftaler deltager A.P. Møller Holding A/S og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 306.636 A-aktier og 1.279.457 B-aktier som egne aktier, svarende til 9,03% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 2. januar 2024

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 5357 1650

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521

