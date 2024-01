Calibre Scientific fait l’acquisition de LineaLAB

Calibre Scientific a fait l’acquisition de LineaLAB, SL, un distributeur d’équipement analytique, biologique et de laboratoire situé à Badalona (Barcelone), en Espagne.



LineaLAB est la quatrième acquisition de Calibre Scientific en Espagne, ce qui vient renforcer sa présence dans la péninsule ibérique.

50,9 % des actions de LineaLAB, SL ont été vendues par la famille du défunt fondateur et ancien directeur général de la société, Sebastián Estrades.

Le groupe Brand a quant à lui vendu sa participation de 49,1 % dans LineaLAB.

Cette cession permet au groupe Brand de se concentrer sur ses activités principales.



BARCELONE, Espagne, FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, Allemagne, et LOS ANGELES, 02 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a fait l’acquisition de LineaLAB, SL, un fournisseur d’équipements analytiques, biologiques et de laboratoire situé à Badalona (Barcelone). LineaLAB est la quatrième acquisition de la société Calibre Scientific en Espagne, ce qui vient renforcer sa position en la faisant figurer parmi l’un des principaux fournisseurs de produits et de services de laboratoire dans la péninsule ibérique. La vaste gamme de produits de LineaLAB comprend des équipements de manipulation des liquides, des pompes à vide et péristaltiques, des centrifugeuses, des microscopes, des équipements de refroidissement, des thermostats, des balances de haute précision, des agitateurs, des secoueurs, des mélangeurs, des équipements de mesure du pH, de la verrerie de laboratoire et d’autres équipements et consommables dédiés aux sciences de la vie. LineaLAB, qui se positionne comme un fournisseur de produits haut de gamme, propose également des services complets de réparation et d’étalonnage.

Parmi les propriétaires, le groupe Brand, actif au niveau mondial, a vendu sa participation de 49,1 % dans LineaLAB. Grâce à cette vente, le groupe Brand peut désormais se concentrer sur ses activités principales, à savoir les instruments de manipulation des liquides, les équipements et consommables dédiés aux sciences de la vie et la technologie du vide.

« Sous la direction de son regretté fondateur et ancien directeur général Sebastián Estrades, la société LineaLAB, SL est devenue un distributeur de premier plan de marques de laboratoires de classe mondiale en Espagne, ce qui inclut l’ensemble du portefeuille de produits du groupe Brand, à savoir les produits de BRAND GMBH + CO KG, VACUUBRAND GMBH + CO KG et VITLAB GmbH qui continueront à être distribués par LineaLAB en Espagne », a déclaré le Dr Christoph Schöler, président du conseil d’administration et directeur exécutif de Brand Group SE & Co. KG, la société mère du groupe Brand. « Nous sommes ravis que la société LineaLAB, SL ait pu intégrer Calibre Scientific. La société continuera à se développer de manière positive au sein de ce groupe international qui connaît une croissance rapide ».

Grâce à cette acquisition, la société Calibre Scientific ajoute un autre partenaire stratégique à sa plateforme en pleine croissance en Espagne et sur le marché mondial des fournitures de laboratoire, élargissant ainsi sa gamme de produits et sa base de clients. « LineaLAB constitue un excellent complément à notre activité existante de distribution d’équipements de laboratoire et de consommables pour les laboratoires universitaires et de recherche, mais aussi pour le gouvernement, les hôpitaux, l’industrie et les industries pharmaceutiques en Espagne », a déclaré Ben Travis, directeur général de Calibre Scientific. « Nous remercions la famille de Sebastián Estrades et le groupe Brand pour la confiance qu’ils nous accordent en qualité de nouveau propriétaire de LineaLAB et nous nous réjouissons de fournir, à l’avenir, un service toujours meilleur à nos clients en Espagne ».

À propos du groupe Brand

Le groupe Brand développe, fabrique et commercialise dans le monde entier des instruments innovants et de haute qualité pour la manipulation des liquides, des équipements et consommables dédiés aux sciences de la vie, des pompes à vide et des systèmes pour les laboratoires d’analyse des sciences de la vie, de la pharmacie, de la chimie et des processus. Les produits du groupe Brand sont très utilisés dans les laboratoires de recherche universitaires et industriels, les laboratoires d’analyse environnementale et les laboratoires d’analyse des processus industriels, de production et d’assurance qualité.

Fondé en 1949, le groupe Brand est enregistré au tribunal de commerce de Francfort-sur-le-Main, en Allemagne et ses bureaux principaux se trouvent à Wertheim et Großostheim, en Allemagne, sièges sociaux de ses sociétés BRAND GMBH + CO KG, VACUUBRAND GMBH + CO KG et VITLAB GmbH. Le groupe Brand emploie environ 1 000 personnes à travers le monde. Le groupe possède des filiales en Europe, en Amérique du Nord et en Asie et est représenté par des distributeurs sur tous les autres continents et les principaux marchés.

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d’outils, d’instruments et d’autres consommables dédiés aux sciences de la vie destinés aux communautés de la recherche en laboratoire, du diagnostic, de l’industrie et de la biopharmacie. Calibre Scientific possède un portefeuille de sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et le diagnostic ayant une capacité inégalée à relever les défis de leurs clients dans leurs marchés respectifs. Notre implantation mondiale s’étend à plus de 175 pays, ce qui permet de répondre aux besoins de nos clients dans le monde entier. Calibre Scientific, dont le siège social se situe à Los Angeles, en Californie, continue d’élargir sa gamme de produits ainsi que sa présence mondiale auprès des laboratoires dans un large éventail de secteurs verticaux et de zones géographiques.

Pour plus d’informations, consultez le site www.investor.calibrescientific.com .

Contacts médias

CalibreScientific

press@calibrescientific.com