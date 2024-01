EmployNext développe sa présence dans la région de Kitchener-Waterloo-Barrie, offrant ainsi des services d'emploi exceptionnels à un public plus large

KITCHENER-WATERLOO-BARRIE, Ontario, 02 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EmployNext, un consortium de partenaires composé de Serco Canada, Deloitte Canada et Thrive Career Wellness, a le plaisir d'annoncer le lancement de son programme transformationnel de services d'emploi à Kitchener, Waterloo, Cambridge, Guelph, Barrie, Orillia et dans les régions avoisinantes à compter du 1er janvier.



Après un lancement réussi dans le bassin de recrutement de Kingston-Pembroke le 1er octobre 2023, cette expansion marque une étape importante dans la volonté d'EmployNext de fournir des services d'emploi exceptionnels dans diverses régions. Ce développement dans la région de Kitchener, Waterloo et Barrie est le résultat d'une collaboration avec le gouvernement de l'Ontario qui vise à améliorer les programmes des services d'emploi de la province et à les intégrer, sous la supervision du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de mettre l'expertise reconnue d'EmployNext au service de cette région économique en plein essor de l'Ontario et de contribuer à la croissance et au succès tant des travailleurs que des entreprises de la région, déclare la vice-présidente de Serco Canada Inc, Natasha McLean. Il ne fait aucun doute que notre souci d'excellence et notre passion pour la création de liens fructueux entre les employeurs et les chercheurs d'emploi auront des retombées très positives sur le marché de l'emploi local en pleine croissance. »

EmployNext conjugue, en effet, l'utilisation d'une plateforme technologique de pointe et un soutien personnalisé pour garantir une expérience sans faille aux demandeurs d'emploi et aux employeurs. Son offre de services très complète comprend les prestations suivantes :

Assistance personnalisée au développement de carrière : prestation de conseils personnalisés aux demandeurs d'emploi afin de les aider à identifier et à poursuivre avec succès des parcours professionnels valorisants.

Services de soutien aux employeurs : accompagnement des entreprises dans leur recherche de candidats compétents grâce à des stratégies de recrutement ciblées et à des processus d'embauche optimisés.

Programmes de développement des compétences : offre de formations visant à améliorer les compétences des demandeurs d'emploi et à les rendre plus concurrentiels sur le marché de l'emploi.

Plateforme de recherche d'emploi centralisée : mise à disposition d'une plateforme numérique centralisée permettant de garder le contact avec les personnes désignées par les services d'emploi, d'élaborer des CV, de développer de nouvelles compétences, de poser sa candidature à un emploi et de se préparer aux entrevues.

Tout en poursuivant son expansion, EmployNext et son réseau de prestataires de services et de partenaires communautaires restent attachés aux valeurs fondamentales que sont l'intégrité, l'innovation et l'inclusivité. Le lancement dans les régions de Kitchener, de Waterloo et de Barrie est en passe de faire évoluer le marché de l'emploi, de stimuler la croissance économique et de créer des opportunités durables pour tous.

Pour en savoir plus sur EmployNext, aller à www.employnext.ca ou envoyer un courriel à info@employnext.ca

Cette initiative est soutenue par des accords de transfert du marché du travail entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario.

Pour toute demande des médias, veuillez contacter :

Jodi O’Gorman

directrice générale

Jodi.ogorman@serco-na.com