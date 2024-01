Aspo Oyj

Aspo allekirjoitti 20 miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimuksen

Aspo Oyj on allekirjoittanut 20 miljoonan euron suuruisen valmiusluottolimiittisopimuksen, jonka vastapuolena on Nordea Bank Abp. Valmiusluottolimiittisopimuksen laina-aika on kaksi vuotta ja lisäksi sopimukseen sisältyy yhden vuoden pidennysmahdollisuus. Uusi sopimus korvaa vastaavan suuruisen 20 miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimuksen, joka on ollut kokonaisuudessaan käyttämätön.

Arto Meitsalo, Aspo Oyj:n talousjohtaja, puh +358 40 5511422, arto.meitsalo@aspo.com

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 800 ammattilaista.

