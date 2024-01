BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: Kimmo Tyni nimitetty BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n tuotantojohtajaksi

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, yhtiötiedote, 2.1.2024 klo 16.30

Kimmo Tyni nimitetty BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n tuotantojohtajaksi

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n (”BBS”, ”Yhtiö”) tuotantojohtajaksi on nimitetty Kimmo Tyni (TkK) 15.1.2024 alkaen. Nykyinen tuotantojohtaja Jussi Jukka siirtyy yhtiön palveluksesta yhtiön ulkopuolelle. Tyni työskentelee BBS:n johtoryhmässä ja raportoi toimitusjohtajalle.

Tynillä on aikaisempaa kokemusta lääkinnällisten laitteiden valmistusprosesseista sekä niitä ohjaavista standardeista. Hän on myös työskennellyt BBS:n kaltaisissa yhtiöissä, joissa siirrytään tuotekehitysyhtiöstä kaupalliseen valmistukseen.

”Toivotan Kimmon tervetulleeksi yhtiöömme ja olen varma, että saamme häneltä kokemusta ja osaamista tässä kriittisessä vaiheessa missä yhtiö valmistautuu siirtymään tuotekehitysyhtiöstä kaupalliseen vaiheeseen ja teolliseen tuotantoon. Haluaisin myös kiittää Jussia hänen työstään BBS:n tuotannon kehittämisessä ja toivottaa onnea ja menestystä uusien haasteiden parissa”, sanoo BBS:n toimitusjohtaja Juliusz Rakowski.





Lisätietoa:

Juliusz Rakowski, toimitusjohtaja,

+358 50 448 5132

juliusz.rakowski@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Nordic Certified Advisers AB,

+46 70 5516 729,

info@certifiedadviser.se





BBS lyhyesti

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys- ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Ensimmäinen tuotteemme ARTEBONE® Paste on loppumetreillä CE-merkintäprosessissa, joka mahdollistaa tuotteen kaupallistamisen EU-alueella. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Yhtiön pääkonttori on Oulussa ja yhtiö työllistää yli 20 henkilöä.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa.