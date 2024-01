Niðurstaða rannsóknar á sjúklingum sýnir sömu klínísku virkni AVT06 líftæknilyfjahliðstæðu Alvotech og Eylea

Aðalendapunktur rannsóknarinnar var uppfylltur, þegar borin var saman klínísk virkni, öryggi og ónæmingarverkun AVT06 og Eylea (aflibercept) í sjúklingum með aldurstengda vota augnbotnahrörnun (AMD)

Alvotech (NASDAQ: ALVO) kynnti í dag jákvæða niðurstöðu klínískrar rannsóknar á AVT06, fyrirhugaðri líftæknilyfjahliðstæðu við Eylea (aflibercept). Aðalendapunktur rannsóknarinnar var uppfylltur.

„Hröð framvinda verkefna félagsins sýnir glögglega kosti þess að hafa alla þróun og framleiðslu líftæknilyfjahliðstæða á einni hendi,“ sagði Róbert Wessman, stjórnarformaður og forstjóri Alvotech. „Þessi mikilvægi áfangi í klínískri þróun AVT06 undirstrikar jafnframt hvernig við getum náð skjótum árangri í þróun margra hágæða líftæknilyfjahliðstæða samhliða, fyrir alþjóðlega markaði.“

Eylea (aflibercept) er líftæknilyf sem notað er til meðferðar við augnsjúkdómum sem geta leitt til sjóntaps eða blindu, svo sem votri augnbotnahrörnun, sjóndepilsbjúgi og sjónukvilla af völdum sykursýki. Tólf mánaða tekjur af sölu Eylea fram til 30. september sl. námu um 1.270 milljörðum króna (9,4 milljörðum Bandaríkjadala) [1].

Rannsóknin var tvíblinduð, slembiröðuð meðferðarprófun, til að staðfesta sambærilega klíníska virkni, öryggi og ónæmingarverkun AVT06 og samanburðarlyfsins Eylea, í sjúklingum með aldurstengda vota augnbotnahrörnun (AMD). Aðalendapunktur rannsóknarinnar, sem hefur verið uppfylltur, er breyting á frá grunnmælingu fram til 8. viku á bestu leiðréttu sjónskerpu (BCVA). Niðurstöðurnar sýna jafngilda klíníska virkni líftæknilyfjahliðstæðu Alvotech og Eylea.

Um AVT06 (aflibercept)

AVT06 er raðbrigða samrunaprótein og fyrirhuguð líftæknilyfjahliðstæða við Eylea (aflibercept). Aflibercept binst æðaþelsvaxtarþáttum (Vascular Endothelial Growth Factors; VEGF) og getur þannig hamlað bindingu og virkjun VEGF viðtaka, nýæðamyndun og æðagegndræpi [2]. AVT06 er lyf í þróun og hefur ekki verið samþykkt til notkunar á neinu markaðssvæði. Þá liggur niðurstaða eftirlitsaðila ekki fyrir um notkun lyfsins sem líftæknilyfjahliðstæðu.

Um Alvotech

Alvotech, stofnað af Róberti Wessman, er líftæknifyrirtæki sem einbeitir sér að þróun og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því að verða leiðandi fyrirtæki á sviði líftæknihliðstæðulyfja. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þættir í þróun og framleiðslu í höndum fyrirtækisins. Alvotech vinnur meðal annars að þróun líftæknilyfjahliðstæða sem nýst geta sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, beinþynningu eða krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku-Ameríku, Afríku og Mið-Austurlöndum. Meðal samstarfsaðila Alvotech eru Teva Pharmaceuticals, dótturfélag Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (markaðsaðili í Bandaríkjunum), STADA Arzneimittel AG (Evrópa), Fuji Pharma Co., Ltd (Japan), Advanz Pharma (EES, Bretland, Sviss, Kanada, Ástralía og Nýja Sjáland), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (Ástralía, Nýja Sjáland, Afríka), JAMP Pharma Corporation (Kanada), Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Kína), DKSH (Taívan, Hong Kong, Kambódía, Malasía, Singapore, Indonesía, Indland, Bangladess og Pakistan), YAS Holding LLC (Miðausturlönd og Norður- Afríka), Abdi Ibrahim (Tyrkland), Kamada Ltd. (KMDA; Ísrael), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval (Rómanska-Ameríka) og Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (Taíland, Víetnam, Filippseyjar og Suður-Kórea).

Tilvísanir

[1] Ársfjórðungsuppgjör Regeneron Pharmaceuticals Inc.

[2] Fylgiseðill frá framleiðanda https://www.ema.europa.eu/is/documents/product-information/eylea-epar-product-information_is.pdf

Notkun vörumerkja

Eylea er skráð vörumerki Bayer AG.

Alvotech, fjárfestatengsl og samskiptasvið

Benedikt Stefánsson, forstöðumaður

alvotech.ir@alvotech.com