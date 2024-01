Toujours aussi difficile d’échapper à la culture des diètes en cette nouvelle année

Selon un récent sondage commandé pour le compte d’ÉquiLibre, plus de la moitié des répondant.e.s québécois.es sont préoccupé.e.s par leur poids, même s’ils sont conscient.e.s de la pression des normes de « beauté » de la société

MONTRÉAL, 03 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la nouvelle année sonne le retour des résolutions pour bon nombre de Québécois.es, un sondage portant sur les préoccupations envers le poids, l'alimentation et la pratique d’activité physique réalisé par la firme Léger1 pour le compte de l’organisme ÉquiLibre met en lumière une contradiction frappante concernant la place de l’apparence physique dans la société. En effet, les données nous apprennent que 81 % des Québécois.es sont d'accord pour dire que la société accorde trop d’importance à l’apparence physique. Pourtant, 56 % des Québécois.es ressentent de l’inquiétude quant à l’idée d’être ou de devenir gros.ses et 59 % souhaitent maigrir, peu importe le poids.

Faire contrepoids aux résolutions du Nouvel An

Même si on valorise de plus en plus que tous les corps sont beaux, et ce, peu importe s'ils répondent aux normes de « beauté » de la société, l'industrie des régimes amaigrissants, elle, continue de générer des revenus records et de profiter de la vulnérabilité des gens, tout particulièrement en début d’année. Dans ce même sondage1, on a demandé aux gens s’ils avaient davantage tendance à vouloir perdre du poids après la période des fêtes et 51 % ont répondu toujours ou parfois. Ceci souligne le fait que la culture des régimes continue d’influencer sournoisement la population et n'est certainement en déclin.

« Même si les gens trouvent qu’on accorde trop d’importance au poids et à l’apparence dans la société, le sondage révèle que ceux-ci souhaitent quand même maigrir et demeurent très préoccupés par leur poids et leur apparence. Le début de la nouvelle année est une occasion toute indiquée pour inviter les gens à remettre en question, avec bienveillance, cette habitude. », souligne Andrée-Ann Dufour Bouchard, nutritionniste et cheffe de projets chez ÉquiLibre.

Deux poids deux mesures

Toujours selon ce sondage, 76 % des Québécois.es affirment que les standards de « beauté » véhiculés dans les médias et sur les réseaux sociaux sont irréalistes, mais 41 % ressentent fréquemment ou à l’occasion la pression de leur ressembler. Ces chiffres font écho à la pression qui existe dans notre société pour être mince et démontrent bien la coexistence entre une prise de conscience collective quant à l’irréalisme des standards de « beauté » et une pression individuelle d’y adhérer. Dans un contexte où la culture des diètes est prédominante et où le culte du corps règne, il devient très difficile d’échapper complètement aux préoccupations liées à l’apparence. D'où l'importance de demeurer vigilant.e.s face au marketing efficace qui se cache derrière les produits et moyens amaigrissants.

Culpabilité et pression : des sentiments omniprésents entourant les habitudes de vie

Un autre élément qui ressort des données de ce sondage est l’omniprésence de la culpabilité et de la pression quant aux habitudes de vie. En effet, 41 % des répondant.e.s se sentent coupable de ne pas manger mieux et 56 %, de ne pas faire plus d’activité physique1.

Les préoccupations en lien avec le poids ont des répercussions réelles sur la santé mentale d’une personne. Selon le sondage, 41 % des répondant.e.s sont angoissé.e.s ou stressé.e.s par leur poids. De plus, 31 % affirment que leur apparence influence négativement leur estime personnelle1. Ces chiffres révélateurs soulignent un lien significatif entre les perceptions corporelles et la valeur personnelle qu’une personne peut s’accorder.

S’offrir la bienveillance pour débuter l’année du bon pied

En ce début d’année, ÉquiLibre tient à rappeler aux Québécois.es l’importance de s’offrir une bonne dose de compassion pour soi-même. Il est difficile d’échapper à cette culture insidieuse des diètes et à cette industrie qui fait la promotion de fausses croyances. ÉquiLibre offre divers outils accessibles au grand public pour contrebalancer ses effets et promouvoir une image corporelle positive. Le blogue monÉquilibre propose des articles informatifs et inspirants. Le balado « Au-delà du miroir : réflexions sur l’image corporelle » , lui, aborde toute la complexité du lien entre le poids et la santé et propose des conseils bienveillants pour aider les gens à voir leur corps différemment. Le 8e épisode porte d’ailleurs sur la culture des diètes qui s’invite après les fêtes, c’est à ne pas manquer! Enfin, les pages Instagram et Facebook d’ÉquiLibre proposent des pistes de réflexion toute l’année sur différents sujets entourant l’image corporelle.

Parmi les autres constats du sondage :

Insatisfaction corporelle : Plus du tiers des répondant.e.s (36 %) sont obsédé.e.s par le contrôle de leur poids.

Habitudes de vie : Plus du tiers des répondant.e.s (36 %) ressentent une pression pour bien manger. Près de deux personnes sur cinq (37 %) ressentent une pression pour faire de l’activité physique.

Importance accordée à l’apparence et influence des standards de « beauté » : 65 % des répondant.e.s trouvent qu’on entend trop souvent parler de poids dans la société. Près du tiers des répondant.e.s (28 %) sont grandement préoccupé.e.s par leur apparence (beauté, poids, vêtements, etc). Plus d’une personne sur cinq (21 %) aimerait que son corps ressemble à celui des personnes sur les réseaux sociaux. Plus d’une personne sur cinq (21 %) affirme que les standards de « beauté » véhiculés dans les médias les font douter de leur valeur comme personne.



Le sondage mené par Léger pour le compte d’ÉquiLibre est rendu possible grâce au soutien et à l’appui financier du ministère de la Santé et des Services sociaux.









À propos d’ÉquiLibre

ÉquiLibre a comme mission de favoriser le développement d’une image corporelle positive chez les individus et de créer des environnements inclusifs qui valorisent la diversité corporelle, par des actions de sensibilisation et de soutien au changement de pratiques. L’organisme propose entre autres une multitude d’outils de sensibilisation et d’intervention, des conférences, des formations continues et plus encore.

