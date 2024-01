Selskabsmeddelelse nr. 1 / 2024

3. januar 2024

Storaktionærmeddelelse

Newcap Holding A/S oplyser i medfør af § 30 i lov om kapitalmarkeder, at Henrik Vinther Ibsen har meddelt at have erhvervet aktier i selskabet, således at denne ejer mere end 5% af aktiekapitalen i selskabet.

Med venlig hilsen

NewCap Holding A/S

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 2370 5885

Email: info@newcap.dk

