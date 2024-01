Alstom S.A. : Alstom signe un contrat avec la Commission royale pour AlUla pour son projet de tramway expérimental en Arabie saoudite, d'une valeur de plus de 500 millions d’euros

Ce projet redéfinit le transport urbain à AlUla en intégrant harmonieusement à son patrimoine historique une technologie bas carbone de pointe

Plus longue ligne de tramway à batterie sans caténaire au monde, elle dessert des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO

3 janvier 2024 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, signe un contrat de plus de 500 millions d’euros avec la Commission royale pour AlUla (RCU) pour la fourniture d’un tramway pionnier alimenté par batterie, sur la plus longue ligne sans caténaire au monde.

Ce système de tramway clés en main, entièrement intégré se composera de 20 rames Citadis B dernier cri alimentées par batterie. La ligne de 22,4 km sera une alliance inédite d’opulence, d’histoire et de mobilité durable. Desservant 17 gares construites à des emplacements stratégiques, elle facilitera l’accès aux cinq quartiers historiques incontournables d’AlUla, dont plusieurs sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO : la vieille ville d’AlUla (district 1), Dadan (district 2), Jabal Ikmah (district 3), Nabataean Horizon (district 4) et la ville historique de Hegra (district 5).

Ce projet ambitieux vise à proposer aux habitants comme aux touristes des options de transport uniques en équipant la région de tramways innovants et adaptés au climat.

« Ce projet est véritablement unique car il combine développement durable, intégration dans un cadre naturel et expérience passager inédite, dans une région riche par son histoire et ses joyaux culturels. Il s’agit bien plus qu’un simple tramway et nous sommes extrêmement fiers d’avoir été sélectionnés par la Commission royale d’AlUla. Ce projet est une concrétisation extraordinaire de nombreux éléments phares du plan Vision 2030 et nous attendons avec impatience de le dévoiler au monde entier », a déclaré Mohamed Khalil, Directeur général d’Alstom Arabie saoudite.

Alstom joue un rôle clé dans ce projet, de la conception d’un système complet à sa mise en service, en passant par l'intégration paysagère, l’installation et les essais de ce tramway sans caténaire alimenté par batterie. Alstom fournira également les systèmes d’alimentation électrique, de signalisation et de communication ainsi que les équipements de dépôt, et assurera la maintenance complète des trams et du système pendant 10 ans via HealthHub, son outil de maintenance prédictive et de gestion de parc assurant la meilleure disponibilité possible. L’équipe de maintenance disposera également d’un atelier itinérant adapté à tout type de révision pour gagner en flexibilité et réduire les dépenses d'investissement, et dispensera au personnel du tram des programmes de formation de haut niveau afin d’assurer son efficacité opérationnelle. Ce projet capitalisera sur l’expertise interne d’Alstom en matière de systèmes ferroviaires intégrés dans le monde entier. Les rames seront fabriquées dans neuf sites de production français, dont La Rochelle pour la conception et la construction.

Ce projet s'appuie sur l'expertise pionnière d'Alstom dans le domaine des tramways au sein du Conseil de Coopération du Golfe (CCG). Le Groupe a livré le tramway de Dubaï, le premier système de tramway entièrement intégré au Moyen-Orient et la première ligne 100 % sans caténaire au monde, qui a été inaugurée en novembre 2014. Alstom a également construit le premier tramway de Lusail Qatar, le plus grand projet de système de tramway de la région du Golfe et le premier tramway sans caténaire du pays, qui a transporté des passagers pendant la Coupe du monde.

Alstom est un fidèle partenaire de l’Arabie saoudite depuis plus de 70 ans. L’entreprise a soutenu la ligne à grande vitesse Haramain reliant la Mecque à Médine, a fourni un système de métro intégré pour les lignes 3, 4, 5 et 6 et en assure l’exploitation et la maintenance. Alstom a également fourni un système de transport automatisé de personnes à l'aéroport international King Abdulaziz de Jeddah, qui est en service depuis 2020 et dont la maintenance O&M est assurée par Alstom depuis 2022.

Alstom™, Citadis B™ et HealthHub™ sont des marques protégées du groupe Alstom.

À propos d'Alstom Alstom s'engage à contribuer à un avenir sobre en carbone en développant et en promouvant des solutions de transport innovantes et durables que les gens aiment utiliser. Qu'il s'agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de tramways, de systèmes clés en main, de services, d'infrastructures, de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses différents clients le portefeuille le plus large de l'industrie. Avec une présence dans 63 pays et une base de talents de plus de 80 000 personnes de 175 nationalités différentes, l'entreprise concentre ses compétences en matière de conception, d'innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Cotée en France, Alstom a généré un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros pour l'exercice fiscal se terminant le 31 mars 2023.

