Communiqué de presse - SPIE annonce l’acquisition de J.D. Euroconfort en France

Cergy, le 3 janvier 2024 - SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce l’acquisition de

J.D. Euroconfort, un acteur de premier plan dans les domaines du froid, de la climatisation et des cuisines professionnelles.

Fondée en 1994 et basée à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine, Bretagne), la société J.D. Euroconfort propose une gamme de services de conception, d’installation et de maintenance dans les domaines du froid, de la climatisation, et des cuisines professionnelles auprès d’une clientèle fidèle dans les secteurs du luxe, de la santé, de la distribution, de la défense et des collectivités. Avec cette acquisition, SPIE se renforce dans l’Ouest de la France et élargit son expertise sur le marché du froid. Avec environ 45 collaborateurs qualifiés, J.D. Euroconfort a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 11 millions d'euros en 2022.

Arnaud Tirmarche, directeur général de SPIE France, a déclaré : « Cette acquisition permet à SPIE de renforcer son positionnement géographique sur des métiers historiques liés aux installations frigorifiques et à la climatisation. C’est aussi une opportunité supplémentaire d’élargir notre panel de clients et nos expertises au service de la transition énergétique. »

Cyril Pouet, directeur général de SPIE Facilities, a déclaré : « Nous sommes heureux de la perspective d’accueillir les collaboratrices et collaborateurs de J.D. Euroconfort qui vont apporter leur expertise dans les services de maintenance technique à valeur ajoutée auprès d’une clientèle fidèle, et assurer un suivi de proximité, en cohérence avec les activités de SPIE Facilities. »

Pascal Jagline, président de J.D. Euroconfort, a commenté : « Nous sommes ravis de rejoindre SPIE et sommes convaincus que la combinaison des expertises de SPIE Facilities et de J.D. Euroconfort nous permettra de continuer d’accélérer notre développement en France. »

La finalisation de l'opération est prévue au premier trimestre 2024.

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Nos 48 000 collaborateurs sont engagés en faveur de la transition énergétique et de la transformation numérique aux côtés de nos clients.

SPIE a réalisé, en 2022, un chiffre d’affaires consolidé de 8,1 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 511 millions d’euros.

