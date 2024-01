MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS_Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité

Charenton-le-Pont, le 3 janvier 2024

Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité entre MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS et NATIXIS ODDO BHF

Au titre du contrat de liquidité confié par MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31/12/2023 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié:

77392 titres

96259,63 euros

Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

75528 titres

380177,12 euros

Sur la période du 01/07/2023 au 31/12/2023 ont été exécutées :

883 Transactions à l'achat

756 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

132354 titres et 321067,34 euros à l'achat

148256 titres et 360511,45 euros à la vente





Contact Relations Investisseurs et Actionnaires

Groupe MBWS

Emilie Drexler

relations.actionnaires@mbws.com

Tél : +33 1 43 91 62 40



Contact Presse

Image Sept

Claire Doligez

cdoligez@image7.fr

Tél : +33 1 53 70 74 70

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

Pièce jointe