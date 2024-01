Gent, 3 januari 2024, 18:30 CET, persbericht / niet-gereglementeerde informatie

ABO-Group Environment versterkt haar afdeling oppervlakte- en grondwaterbeheer met ‘Eau et Perspectives’

ABO-Group neemt het Franse studiebureau Eau et Perspectives over, gespecialiseerd in hydrologie, hydraulica en hydrogeologie

Via deze acquisitie breidt ABO-Group haar expertise uit in een cruciaal groeisegment nauw verbonden met de gevolgen van klimaatverandering

Eau & Perspectives, gevestigd in Mougins ten noorden van Cannes, is het referentiestudiebureau in het Zuiden van Frankrijk gespecialiseerd in het beheer van water: studies en advies in stedelijke, rivier- en regenwaterhydraulica en hydrogeologie. Het bureau ontwikkelt inzichten in de kenmerken van oppervlakte- en grondwater, speciale aandacht voor overstromingspreventie en -beheer, grondwaterbehoud en grondwaterkwaliteit.

ABO-Group is reeds in de regio actief op het vlak van water vanuit haar kantoren in Nice, Toulon en Marseille en werkte reeds met de experts van Eau et Perspectives samen. Beide bedrijven voerden ook verschillende opdrachten uit in de regio aangaande de storm Alex van oktober 2020. Het bedrijf wordt bemand door een tiental experten en heeft ondertussen meer dan een kwarteeuw ervaring binnen dit vakgebied.

“Water in al haar aspecten wordt van cruciaal belang voor de toekomst en de impact van het toenemend aantal overstromingen en droogte periodes op de bodem, dwingt ons tot bijkomend en continu onderzoek”, vertelt Frank De Palmenaer, CEO van ABO-Group Environment. “Duurzaam waterbeheer is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de huidige en toekomstige generaties verder kunnen gebruik van deze levensnoodzakelijke natuurlijke bron. Met de overname van Eau & Perspectives willen we binnen onze milieutak een nieuwe afdeling hydrologie uitbouwen.”

De huidige bestuurder en expert hydrogeologie, Patrick Champagne, blijft tijdens de overgangsfase aan het hoofd van het bedrijf. “Ik zocht een geschikte partner om mijn kennis, ervaring en expertise over te dragen. In ABO-Group zie ik een kwalitatieve partner met gelijkaardige bedrijfscultuur die niet alleen onze bedrijfsvoering zal verder zetten, maar ook verder invulling zal geven aan de uitbouw van mijn geesteskind”, vertelt Patrick.



Over ABO-Group Environment

ABO-Group, in 1995 opgericht, is een ingenieurs- en adviesbureau gespecialiseerd op de bodem, dit zowel op geotechnisch vlak (stabiliteit) als milieuvlak (bodemsanering)in België, Frankrijk en Nederland. Via haar twee afdelingen consultancy & testing en monitoring garandeert ABO-Group een duurzame en volledige oplossing voor haar klanten. ABO-Group Environment is genoteerd op de beurzen van Brussel en Parijs. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-Group website ( www.abo-group.eu ).

Voor meer informatie

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment nv

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)496 59 88 88

Bijlage