VGP NV: Openbaarmaking Conform de Wet van 2 Mei 2007 - Transparantiewetgeving

Persbericht

Gereglementeerde informatie

Antwerpen, 3 januari 2024– 19:00 CET

Transparantiekennisgeving door Dhr. Jan Van Geet

VGP NV heeft een op 2 januari 2024 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat, ingevolge de fusie van Alsgard SA met Little Rock S.à r.l.(voorheen Little Rock SA) per 31 december 2023, (i) Little Rock S.à r.l. nu 36,71% van de stemrechten van VGP NV bezit, en (ii) Tomanvi SCA nu 2,81% van de stemrechten van VGP NV bezit. Jan Van Geet, Little Rock S.à r.l. en Tomanvi SCA bezitten samen nu 39,52% van de stemrechten van VGP NV. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 35% overschreden.

De op 2 januari 2024 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

Reden van de kennisgeving:





Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

Verwerving of overdracht van de controle over een onderneming die een deelneming houdt in een emittent.

Kennisgeving door:





Een moederonderneming of een controlerende persoon.

Kennisgevingsplichtige persoon:





Jan Van Geet

Little Rock S.à r.l., 25 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxemburg

Alsgard SA, 25 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxemburg

Tomanvi SCA, 25 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxemburg

Datum van drempeloverschrijding:





31 december 2023.

Overschreden drempel:





35%.

Noemer:





39.677.019.

Details van de kennisgeving:





Vorige kennisgeving Na de transactie Aantal stemrechten Aantal stemrechten % stemrechten Jan Van Geet 0 0 0,00% Little Rock S.à r.l. 9.143.997 14.566.303 36,71% Alsgard SA 5.422.306 0 0,00% Tomanvi SCA 1.113.919 1.113.919 2,81% Totaal 15.680.222 15.680.222 39,52%

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:





Little Rock S.à r.l. (voorheen Little Rock SA en daarvoor JVG Invest SA) en Tomanvi SCA worden exclusief gecontroleerd door de heer Jan Van Geet.

Over VGP

VGP N.V. is een pan-Europese manager, ontwikkelaar en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed en is tevens leverancier van duurzame energieoplossingen. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. VGP, opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 371 FTE’s in dienst en is actief in 17 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende joint ventures. Per juni 2023 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, €6,76 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAW) van €2,2 miljard. VGP is genoteerd op Euronext Brussel. (ISIN: BE0003878957)

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu/nl

Bijlage