Enovis 完成对 LimaCorporate S.p.A 的收购

威尔明顿，特拉华州, Jan. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 创新驱动的医疗技术成长型公司 Enovis™ Corporation（NYSE: ENOV，简称“Enovis”或“公司”）今日宣布完成对 LimaCorporate S.p.A （简称“Lima”）的收购。Lima 是私人控股的全球骨科领导者，专注于通过创新的植入物解决方案组合恢复运动。



Lima 凭借成熟的手术解决方案和技术的互补组合，巩固了 Enovis 在全球骨科重建市场中的地位，这将加速全球增长和利润扩张。Lima 的产品组合还包括 3D 打印 Trabecular Titanium 植入物和全面的肩部修复产品，这将进一步加强 Enovis 在快速增长的四肢市场中的地位。

“我们很高兴欢迎 Lima 才华横溢的团队加入 Enovis。此次合并使 Enovis 的重建分部收入达到 10 亿美元，并使之成为全球骨科重建市场快速增长的创新者。这是我们如何利用战略收购来加速增长、为我们的公司增添出色的技术和人才以及为股东带来复合价值的又一杰出榜样。”Enovis 董事长兼首席执行官 Matt Trerotola 表示。

关于 Enovis Corporation

Enovis Corporation (NYSE: ENOV) 是一家创新驱动的医疗技术成长型公司，致力于开发临床差异化解决方案，以显著改善患者疗效并变革工作流程。在持续改进、全球人才和创新文化的推动下，Enovis 广泛的产品、服务和集成技术推动了骨科及其他领域的积极生活方式。Enovis 的普通股在美国纽约证券交易所上市，股票代码为 ENOV。有关 Enovis 的更多信息，请访问 www.enovis.com

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，包括美国《1995 年私人证券诉讼改革法》定义的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括但不限于有关 Enovis 的计划、目标、期望和意图的陈述以及非历史或当前事实的其他陈述。前瞻性陈述基于 Enovis 当前的预期，涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。可能导致 Enovis 业绩与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于 Enovis 和 Lima 各自业务的风险和不确定性，实际结果可能存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于收购对 Enovis 和 Lima 运营的影响，包括对合并后公司未来财务状况和表现、经营业绩、战略和计划的影响，其中包括预期的税务处理、不可预见的负债、未来资本支出、收入、费用、收益、协同效应、经济表现、债务、损失、未来前景以及新合并公司业务的管理、扩张和增长的业务和管理战略；收购完成对与客户、供应商和其他第三方关系的潜在影响；以及 Enovis 向美国证券交易委员会 (“SEC”) 提交的报告中详细说明的其他因素，包括其最新的 10-K 表年度报告以及随后的 10-Q 表季度报告中标题为“风险因素”的章节，以及 Enovis 向 SEC 提交的文件中讨论的其他风险。此外，这些陈述是基于可能发生变化的假设。本新闻稿仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。Enovis 不承担任何更新此处信息的义务。

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