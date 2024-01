80 Länder nehmen an Ministeriellem Runden Tisch teil

RIAD, Saudi-Arabien, Jan. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Future Minerals Forum (FMF) gab heute bekannt, dass der Ministerielle Runde Tisch, der am 9. Januar 2024 im Vorfeld der dritten Ausgabe des Forums stattfinden wird, einen neuen Teilnehmerrekord aufstellen wird. Von den achtzig Ländern, die bisher ihre Teilnahme bestätigt haben, werden mehr als fünfundvierzig Minister entsenden, um an den Diskussionen mit den Interessenvertretern auf dieser einen Tagung teilzunehmen. Hinzu kommen 20 offizielle internationale Organisationen, 30 Nichtregierungsorganisationen und 13 Wirtschaftsverbände.



Als höchstes Treffen zum Thema Mineralien in der Welt stellt der Runde Tisch einen historischen Wendepunkt für den globalen Bergbau- und Metallsektor, den Beitrag der Superregion, die sich von Afrika bis West- und Zentralasien erstreckt, und die Führungsrolle des Königreichs in diesem Sektor und in der Region dar.

Der Ministerielle Runde Tisch ist eine von Saudi-Arabien ins Leben gerufene, von der Regierung geleitete Multi-Stakeholder-Initiative zur Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit bei der Gewinnung kritischer Mineralien für die Transformation des Energiesektors. Das Treffen findet zu einer Zeit statt, in der der Mineraliensektor vor noch nie dagewesenen Herausforderungen steht, die durch die steigende Nachfrage nach Mineralien und Metallen für die Energiewende bedingt sind, und in der alle Länder um die Sicherung stabiler Lieferketten ringen.

Darüber hinaus unterstreicht der Ministerielle Runde Tisch die Bedeutung der Zusammenarbeit bei der Bewältigung dieser zu erwartenden globalen Herausforderung.

S.E. Vizeminister für Bergbauangelegenheiten, Khalid Al-Mudaifer, hob hervor, dass die Anzahl der Minister, die ihre Teilnahme am Runden Tisch zugesagt haben, das politische und wirtschaftliche Gewicht des Königreichs und die zunehmende Bedeutung von Mineralien in den letzten Jahren widerspiegelt. Diese Teilnehmerzahl zeigt, dass sich das FMF als führende globale Plattform für die Gestaltung der Zukunft von Mineralien etabliert hat. S.E. erklärte: „Die hochrangige Vertretung von Regierungen aus Ländern, die Mineralien produzieren und verbrauchen, bedeutet, dass sich die Regierungen in der ganzen Welt nun der Bedeutung von Mineralien bewusst sind, da sie versuchen, zuverlässige Lieferketten für sie zu sichern. Dies gilt insbesondere für die strategischen Mineralien, die für Programme und Projekte zur Energiewende und die damit verbundenen Industrien von entscheidender Bedeutung sind.“

Bei dem Rundtischgespräch wird es auch um den Wettbewerb gehen, den der Metallmarkt auf internationaler Ebene erlebt, und um die Frage, wie inmitten dieses Wettbewerbs Raum für eine Einigung der Länder untereinander geschaffen werden kann.