80个国家参加部长级圆桌会议

沙特阿拉伯利雅得, Jan. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 未来矿业论坛（FMF）今日宣布，将于2024年1月9日、第三届论坛召开前举办的部长级圆桌会议将打破参会规模纪录。 在目前确认参会的80个国家中，超过45个国家将派出部长参加此单项会议上与利益攸关方的讨论，另有20个官方国际组织、30个非政府组织和13个商业协会将参会。



作为世界矿产业的最高级别会议，该圆桌会议标志着全球矿产和金属业的历史性转折点，超级区域的贡献从非洲向西方和中亚延伸，以及王国在该行业和地区的领导角色。

部长级圆桌会议是一项由政府牵头、多方参与的倡议，由沙特阿拉伯创立，其目的是在生产促进能源业转型的关键矿产方面加强国际合作。 此次会议的背景是能源转型矿产和金属的需求增加，各国为确保稳定供应链加剧竞争，令矿产业面临前所未有的挑战。

此外，部长级圆桌会议推动合作的重要性，以应对这一预期的全球挑战。

负责矿业事务的副部长Khalid Al-Mudaifer阁下强调说，确认参加圆桌会议的部长人数表明了王国在政治和经济方面的分量，以及矿产在近年来不断增加的重要性，这一参会规模表明未来矿业论坛已成为构建矿业未来的全球领先平台。 阁下说，“来自矿产生产国和消费国的高级别政府代表表明世界各国政府已经认识到矿产的重要性，努力确保自身的可靠供应链。 对于在能源转型计划和项目方面发挥重要作用的战略性矿产以及相关产业而言，这一点尤其相关。”

在圆桌会议上，代表将讨论金属市场在国际层面上的竞争，以及在这种竞争中如何为各国创造空间，以便各国之间达成协议。