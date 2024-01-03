80 國參加部長級圓桌會議

利雅得，沙特阿拉伯, Jan. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 未來礦產論壇 (FMF) 今天宣布，其部長級圓桌會議將於 2024 年1 月 9 日（第三屆 FMF 會議舉行前）舉行，出席各方的數目將打破紀錄。 目前已確認出席的 80 個國家中，超過 45 個國家將派部長參加是次會議與利益相關者進行商討，同場亦有 20 個官方國際組織、30 個非政府組織和 13 個商業協會代表。



圓桌會議作為世界最高級別的礦產盛會，代表全球採礦和金屬行業的歷史性轉折點，體現超級區域由非洲橫跨至中西亞所帶來的貢獻，突顯沙特在該行業和地區的領導地位。

部長級圓桌會議是沙特阿拉伯發起並由政府主導的多方利益相關者倡議，就生產能源產業轉型的關鍵礦產加強國際間的合作。 是次會議召開之際，能源轉型礦物和金屬的需求節節上升，導致礦產業面臨前所未有的挑戰，令各國急切確保供應鏈穩定。

此外，部長級圓桌會議強調合作的重要性，以應對上述預期將降臨的全球挑戰。

礦業事務副部長 Khalid Al-Mudaifer 指出，確認出席圓桌會議的部長人數眾多，不但反映沙特在政治和經濟方面的影響力，亦印證近年來礦產愈來愈具重要性，高出席率更顯示 FMF 已成為塑造礦產未來的全球領先平台。 他表示：「礦產生產國和消費國派出高級政府代表出席，意味著各國政府尋求獲得可靠的供應鏈，並開始意識到礦產的重要性。 這對於能源轉型計劃和項目及相關行業不可或缺的戰略礦產來說尤其重要。」

圓桌會議將討論當前金屬市場在國際層面出現的競爭，以及如何在競爭中為各國達成協議創造空間。