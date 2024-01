Lantronix und P3 arbeiten gemeinsam an durchgängiger IVI-Lösung

Wesentliche Aspekte:



Lantronix Inc. arbeitet mit P3 Digital Services zusammen, um gemeinsam eine sofort einsatzfähige, vorintegrierte Hardware- und Software-Plattform für Infotainment in Fahrzeugen (In-Vehicle Infotainment, IVI) zu entwickeln

Der Automotive Infotainment Computer (AIC) von Lantronix, der auf dem Qualcomm SA8155P-Automobilprozessor basiert, ergänzt die Flaggschiff-Software SPARQ OS von P3 und schafft so ein leistungsstarkes Android Automotive Infotainment-System

Diese gemeinsame Lösung bietet Erstausrüstern eine hochgradig leistungsfähige, sichere und zukunftssichere Infotainment-Plattform, die die Markteinführung beschleunigt und gleichzeitig Kosten spart



IRVINE, Kalifornien, und STUTTGART, Deutschland, Jan. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein globaler Anbieter von sicheren, sofort einsatzfähigen Lösungen für das industrielle Internet der Dinge (IoT) und den Markt für intelligente IT, und P3 Digital Services, ein Technologieführer im Bereich In-Vehicle Infotainment (IVI), haben gemeinsam ihre Partnerschaft und eine bahnbrechende Technologievorintegration bekanntgegeben.

Die bewährte und beliebte eingebettete Infotainment-Plattform von Lantronix ist jetzt in SPARQ OS, der Flaggschiff-IVI-Softwareplattform von P3 Digital Services, vorintegriert. Die gemeinsame Plattform von Lantronix und P3 bietet Automobilherstellern eine Vielzahl von Vorteilen. Die Vorintegration von Software und Hardware beschleunigt die Markteinführung und minimiert das technologische Risiko. Gleichzeitig kann der Erstausrüster durch die bewährte und vertrauenswürdige Zusammenarbeit der Technologien erheblich Zeit bei der Entwicklung und Verwaltung sparen. Der Automobilhersteller kann somit Ressourcen einsparen und diesen Kostenvorteil an seine Kunden weitergeben.

Darüber hinaus kann der Automobilhersteller innovative neue Produkte schneller auf den Markt bringen und mit der IVI-Plattform Einnahmen erzielen, während die Kunden des Erstausrüsters auf eine zuverlässige, hochfunktionale IVI-Plattform mit SPARQ OS als Grundlage vertrauen können.

„Unsere Partnerschaft mit P3 nutzt die jeweiligen und sich ergänzenden Kompetenzen beider Parteien“, so Jacques Issa, VP of Marketing bei Lantronix. „Die umfassende Erfahrung von P3 bei der Bereitstellung zuverlässiger Technologie für das Infotainment-Betriebssystem im Fahrzeug ist die perfekte Ergänzung zur bewährten Hardware von Lantronix mit Qualcomm als Kernstück.“

„Unsere gemeinsame Lösung von Lantronix und P3 ist ein überzeugendes Beispiel für ein sofort einsatzfähiges System der Spitzenklasse“, so Marius Mailat, CTO von P3 Digital Services. „Dies ist eine sehr interessante vorintegrierte Plattform, und wir freuen uns sehr darauf, Fahrzeugherstellern und ihren Kunden zu ermöglichen, von dieser Lösung zu profitieren.“

Die AIC-Plattform von Lantronix

Das vorintegrierte AIC von Lantronix basiert auf dem Qualcomm SA8155P-Prozessor und ermöglicht ein Infotainment-System der nächsten Generation für Fahrzeuge. Mit dem Qualcomm SA8155P-Prozessor steht Automobilherstellern einer der leistungsstärksten SoCs der Branche zur Verfügung, der für die hochwertigen Benutzererfahrungen der nächsten Generation von Cockpits gerüstet ist.

Das AIC verwendet einen Bare-Metal-Hypervisor vom Typ 1, um mehrere Betriebssysteme zu ermöglichen, darunter QNX als Host-Betriebssystem, Android™ Automotive als Gastbetriebssystem und AutoSAR OS, das auf dem VIP läuft und sicherheitskritische Anwendungen mit ASIL-Einstufung ermöglicht. SPARQ OS ist die dynamische und sich schnell entwickelnde IVI-Lösung, die von P3 entwickelt wurde. Es basiert auf Android Automotive OS, dem weltweit am schnellsten wachsenden Betriebssystem für den Einsatz in Fahrzeugen.

Die Cockpit-Plattform von SPARQ OS umfasst einen vielfältigen und wachsenden App-Store mit derzeit mehr als 200 Anwendungen und Diensten. SPARQ OS bietet außerdem eine intelligente Navigation, einen digitalen und persönlichen Sprachassistenten, Ladefunktionen, Medien und eine breite Palette an Unterhaltungsangeboten. Es verfügt über vollautomatische Over-the-Air-Software- und Firmware-Updates, die eine stets aktuelle Funktionalität gewährleisten und gleichzeitig die Nachhaltigkeit fördern.

Für weitere Informationen über die AIC-Plattform von Lantronix wenden Sie sich bitte an den Vertrieb von Lantronix.

Besuchen Sie P3 auf der LVCC in der West Hall, Ebene 1, Stand 6474. Für eine private Vorführung vereinbaren Sie bitte hier einen Termin.

Über Lantronix

Lantronix Inc. ist ein globaler Anbieter von Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) für Industrie und Unternehmen, die auf wachstumsstarke Anwendungen in bestimmten vertikalen Märkten abzielen, darunter Smart Grid, Intelligent Transportation, Smart Cities und KI-Rechenzentren. Die langjährige Erfahrung von Lantronix in der Netzwerk- und Videoverarbeitung sowie seine führenden Anwendungen umfassen die Infrastruktur intelligenter Umspannwerke, Infotainment-Systeme und Videoüberwachung, ergänzt durch umfassende Out of Band Management (OOB)-Lösungen für Cloud und Edge Computing.

Die Lösungen von Lantronix versetzen Unternehmen in die Lage, in den wachsenden IoT- und OOB-Märkten erfolgreich zu sein, indem sie anpassbare Lösungen bereitstellen, die jede Schicht des IoT-Stacks adressieren, einschließlich Collect, Connect, Compute, Control und Comprehend. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website von Lantronix.

Weitere Informationen finden Sie im Lantronix-Blog, der auch Diskussionen und aktuelle Informationen über die Branche enthält. Folgen Sie Lantronix auf Twitter, sehen Sie sich die YouTube-Videobibliothek des Unternehmens an oder vernetzen Sie sich auf LinkedIn.

Über P3 Digital Services

Mit 27 Jahren Erfahrung in der Beratung und Softwareentwicklung in der Automobilindustrie entwickelt P3 kundenspezifische In-Vehicle Infotainment (IVI)-Systeme auf Basis von Android Automotive OS, dem derzeit am schnellsten wachsenden IVI-Betriebssystem. SPARQ OS ist das Flaggschiff unter den IVI-Lösungen von P3, das Automobilherstellern dabei hilft, sich von der Konkurrenz abzuheben, indem es eine fortschrittliche, maßgeschneiderte Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human-Machine Interface, HMI), eine Service-Ebene und die Integration der Fahrzeug-Hardware-Abstraktionsschicht (Vehicle Hardware Abstraction Layer, VHAL) bietet. Große Auto-, Lkw- und Motorradhersteller haben von den Innovationen von P3 profitiert, indem sie SPARQ OS als ihr Kern-IVI-System eingesetzt haben. P3 Digital Services ist Teil der P3-Gruppe, einem führenden internationalen Technologieberatungs- und Softwareentwicklungsunternehmen mit einem schnell wachsenden Team von mehr als 1.800 beratenden Ingenieuren, die Lösungen für die komplexen technologischen Herausforderungen von heute entwickeln und implementieren.

www.sparqos.com, www.p3-group.com

Medienkontakte:

Lantronix:

Gail Kathryn Miller

Corporate Marketing & Communications Manager

media@lantronix.com

949-212-0960

P3 Digital Services:

Cynthia Ritchie

cynthia@whitetigercommunications.net

+44 (0)20 4518 7555