Aktian talousennuste: Suomi kulkee kohti taantumaa – onneksi edessä siintää käänne parempaan

4.1.2024 klo 8.00

Aktian pääekonomisti Lasse Corinin mukaan vuoden 2024 taloustilanne näyttää ennakoitua heikommalta, sillä luvassa on enemmän haasteita kuin positiivisia ajureita. Rakennusinvestoinnit, vienti, kulutus ja työmarkkinat vaikuttavat kielteisesti talouskasvuun. Onneksi edessä siintää jo käänne kohti nopeampaa kasvua, vaikkakaan kasvun nopeus ei vielä riitä oikaisemaan julkista taloutta.



Aktian tänään julkaisemassa talousennusteessa pääekonomisti Lasse Corin ennustaa viennin supistuvan tänä vuonna 2,2 prosenttia ja kulutuksen laskevan 0,4 prosenttia, mutta vuosi 2025 näyttää kasvun vuodelta.

”Suomen viennin näkymä on heikko, sillä tärkeissä vientimaissamme Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Saksassa talous viilenee nyt selvästi. Koska myös teollisuuden vientitilauskanta on poikkeuksellisen huono, lähitulevaisuus ei näyttäydy kovinkaan valoisana eikä näin ollen kannusta investointeihin”, Corin sanoo.

Kapasiteetin puute ei ole teollisuusyrityksille tällä hetkellä kasvun haaste. ”Kun tärkeimpien vientimaidemme talouskasvu kiihtyy oletettavasti vuonna 2025, se heijastuu sekä vientiimme että investointitarpeisiin”, Corin jatkaa.

Rakennuslupien alamäki jatkui koko vuoden 2023, eikä rakennusinvestointien vuosikasvu näytä kääntyvän positiiviseksi vielä vuonna 2024. Tällä on suuri vaikutus, sillä asuinrakennusinvestoinnit vastaavat noin 26 prosenttia Suomen kaikista vuositason investoinneista.

”Odotamme Suomen viennin supistuvan 2,2 prosenttia vuonna 2024 mutta kääntyvän taas 3,1 prosentin kasvuun vuonna 2025”, Corin ennustaa.

Kuluttaminen hidastuu, vaikka ostovoima kasvaa

Vuodesta 2024 tulee yksityisen kulutuksen kannalta heikko. Etenkin kiinnostus pitkäkestoisten kulutustavaroiden hankintaan on vähentynyt, mikä kertoo varovaisuudesta. Vuonna 2025 nähdään käänne parempaan.

”Sen sijaan, että kotitaloudet kuluttaisivat, ne säästävät, koska talouden epävarmuus lisääntyy ja työllisyysnäkymät heikentyvät. Siksi odotamme kulutuksen supistuvan 0,4 prosenttia vuonna 2024, mutta kasvavan 1,7 prosenttia vuonna 2025”, Corin toteaa.

Vuonna 2023 sovitut palkankorotukset yhdistettynä merkittävästi hidastuneeseen inflaatioon ovat kääntäneet ostovoiman kasvuun.

”Vuonna 2024 odotamme saman kehityksen jatkuvan, sillä palkankorotukset on lyöty lukkoon ja inflaatio jatkanee hidastumistaan. Palkansaajia on nyt selvästi enemmän, mikä vaimentaa hintojen nousun negatiivisia vaikutuksia kulutukseen. Ostovoimaa parantaa vielä korkotason lasku, joka vahvistaa velallisten kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia”, Corin muistuttaa.

Heikentyneet työmarkkinat

Heikkenevän taloustilanteen ohella myös työmarkkinan näkymät ovat synkentyneet. Kokonaisuutena tilanne ei kuitenkaan ole niin toivoton, kuin voisi olettaa, vaikka talouden heikkeneminen niin viennin, kulutuksen kuin rakentamisen kautta heijastuu vääjäämättä työmarkkinoille.

Työmarkkina on kuitenkin murroksessa. Työvoimapula on yhä suurempi ongelma, eikä työvoimasta haluta päästää irti yhtä helposti kuin aiemmin, koska uuden työvoiman löytäminen on aiempaa vaikeampaa.

”Odotamme työttömyysasteen nousevan vuonna 2024. Tilanne helpottanee jo seuraavana vuonna, jolloin vuositason työttömyysaste laskee ennusteessamme 7,5 prosentin tasolle”, Corin sanoo.





