OBI Pharma gibt Freigabe des IND-Antrags für Phase-I/II-Studie mit OBI-992 durch FDA bekannt

Erste klinische Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit von OBI-992, einem neuartigen Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (AWK), das auf TROP2 abzielt – Verabreichung an den ersten Patienten in der klinischen Phase-I/II-Studie für Anfang 2024 erwartet.