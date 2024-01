Thérapeutique Knight annonce le lancement de produit au Canada d’IMVEXXY®

MONTRÉAL, 04 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors États-Unis), a annoncé aujourd’hui le lancement d’IMVEXXY® au Canada. IMVEXXY® (inserts vaginaux d’estradiol) est approuvé pour le traitement de la dyspareunie post-ménopausique modérée à grave, symptôme de l’atrophie vulvaire et vaginale (AVV). L’AVV est une condition médicale fréquente, chronique et évolutive associée à la ménopause. Les symptômes courants de l’AVV comprennent la sécheresse, l’inconfort et la douleur dans les régions vulvaires et vaginales1-4. IMVEXXY® est le seul produit de sa catégorie thérapeutique à offrir une dose de 4 µg et de 10 µg de 17β estradiol; la dose de 4 µg constitue la dose efficace la plus faible d’estradiol vaginal approuvée par Santé Canada.



Le Dr Vivien Brown, médecin de famille réputé pour ses activités de défense des intérêts des femmes, des soins de santé préventifs et du vieillissement en santé à l’échelle nationale et internationale, a déclaré : « Il est indispensable de sensibiliser les patientes aux défis de la ménopause, notamment aux symptômes les plus incommodants, comme les rapports sexuels douloureux. Le lancement d’IMVEXXY® offre un traitement sûr, simple, facile à utiliser et efficace à ajouter à notre arsenal ».

« Nous sommes enthousiastes de lancer IMVEXXY®, une nouvelle option de traitement pour les femmes ménopausées au Canada. IMVEXXY® offre aux femmes une alternative efficace et simple, remboursée partout au Canada, qui traitera les symptômes incommodants et douloureux de l’AVV, qui ont des répercussions notables sur la qualité de vie », a indiqué Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Knight.

Knight et TherapeuticsMD ont conclu une entente de licence en juillet 2018 aux termes de laquelle TherapeuticsMD a octroyé à Knight les droits exclusifs canadiens de commercialisation d’IMVEXXY® (inserts vaginaux d’estradiol). Selon les modalités de l’entente de licence d’IMVEXXY® au Canada, Knight versera à TherapeuticsMD des frais d’étape et des redevances fondés sur certaines ventes annuelles globales d’IMVEXXY® au Canada.

À propos d’IMVEXXY®

IMVEXXY® (inserts vaginaux d’estradiol) a été conçu pour traiter la dyspareunie postménopausique modérée à sévère, symptôme de l’atrophie vulvaire et vaginale (AVV).

IMVEXXY® est un petit insert vaginal rose clair, en forme de goutte d’eau, inséré manuellement dans le vagin. Les inserts IMVEXXY® contiennent 4 µg ou 10 µg d’estradiol et sont administrés par voie intravaginale initialement une fois par jour environ à la même heure durant deux semaines, suivies d’un insert deux fois par semaine, tous les trois ou quatre jours.

IMVEXXY® a été conçu pour une insertion facile à tout moment de la journée et sans utiliser d’applicateur. L’objectif d’IMVEXXY® est de fournir un début d’efficacité rapide, avec de faibles niveaux systémiques d’œstrogènes et une administration améliorée pour renforcer l’observance du traitement et la satisfaction de la patiente.

À propos de l’atrophie vulvaire et vaginale (AVV)

L’AVV est une condition médicale chronique et évolutive susceptible d’avoir un effet délétère sur la qualité de vie (QDV), accroissant considérablement le risque de dépression et d’anxiété5, d’interférence avec la fonction sexuelle et de perte d’intimité avec les partenaires6. Jusqu’à 84 % des femmes ménopausées signalent des symptômes associés à l’AVV et près de la moitié d’entre elles estiment que leurs symptômes sont modérés ou graves.7-14 Cependant, l’AVV est largement sous-traitée, car seules 7 % des femmes reçoivent un traitement sur ordonnance.15

Les symptômes courants de l’AVV sont la dyspareunie, la sécheresse vaginale, l’irritation, la sensation de brûlure, la dysurie et les pertes vaginales.1,2,16 La dyspareunie et la sécheresse vaginale sont étroitement associées et représentent les symptômes les plus fréquemment signalés par les femmes souffrant d’AVF due à la ménopause. Elles peuvent survenir soit tôt lors de la transition vers la ménopause, soit après plusieurs années de baisse des niveaux d’œstrogènes.17 Contrairement aux symptômes vasomoteurs (SVM) associés à la ménopause, les symptômes de l’AVV sont évolutifs et ne s’atténuent ni ne se résorbent avec le temps.2

Les résultats de nombreuses recherches montrent que les symptômes de l’AVV influent négativement sur la vie sexuelle, le mariage/les relations, l’estime de soi et la vie sociale. 6,9,10,15 Pour beaucoup de femmes, la douleur lors des rapports sexuels peut contribuer à la baisse de la libido et de l’excitation et nuire à leur relation avec leur partenaire20. Les symptômes de l’AVV peuvent exercer un effet psychologique sur les activités sexuelles, 52 % à 80 % des femmes (à l’échelle nationale et internationale) estimant que l’inconfort vaginal nuit à leur QDV et 40 % à 68 % estimant que l’AVV compromet la satisfaction, la fréquence et la spontanéité des rapports sexuels.10,15,16

Pour le traitement de l’AVV, la plupart des femmes (55 %) ont opté pour le traitement recommandé par leur médecin, 25 % pour une méthode fondée sur le mode d’administration et seulement 5 % pour la recommandation d’un ami ou membre de la famille. Un faible pourcentage de femmes (7 %) utilisaient des traitements pour l’AVV prescrits, 25 % recouraient à des traitements en vente libre, 18 % avaient préalablement suivi un traitement prescrit et 50 % jamais de traitement. Avant de s’adresser à un professionnel de la santé, seulement un tiers des femmes étaient parfaitement ou très familières avec les possibilités de traitement de l’AVV (hormonothérapie orale et vaginale, produits en vente libre et changements de mode de vie)7.

Veuillez consulter la monographie canadienne complète de produit d’IMVEXXY® à https://knighttx.com/CA/products/ .

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web à www.knighttx.com ou www.sedarplus.com .

Énoncés prospectifs de Knight

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 déposée sur www.sedarplus.com . Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que cela résulte de nouveaux renseignements ou d’événements à venir, sauf si la loi l’exige.

