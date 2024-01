Meddelelse nr. 01/2024: Indre værdi pr. 31. december 2023 og afkast i 2023

Indre værdi af selskabets aktier er pr. 31. december 2023 opgjort til DKK 1,23 pr. aktie og afkastet for 2023 blev således på 12%. Resultatet er i overensstemmelse med selskabets forventninger for 2023 og langsigtede målsætning om et årligt afkast på 10-15%.

Direktør Jens Black udtaler: ”2023 har været et spændende år med nogle flotte exits, ikke mindst salget af vores største aktie Totalbanken. Samlet set har vi tjent DKK 47 mio. på vores frasalg igennem året. Det var var derfor en glæde at vi i år kunne udlodde DKK 0,04 pr aktie til vores trofaste aktionærer i ekstraordinær dividende efter frasalget.

Sidst på året fik vi tilført ca. DKK 73 mio. fra nye og eksisterende aktionærer, som nu medfører at egenkapitalen rammer ca. DKK 500 mio.

2023 blev også året hvor Danmark som land ikke kunne følge med de store internationale markeder, selvom OMXC25 nåede ca. 10% i plus, kunne dette ikke måle sig med det tyske Dax på 20% og SP500 på 26%. På mange måder et rekordår for de store markeder.

Vores portefølje af small cap aktier har haft det svært. Specielt vores investering i Ennogie Solar Group faldt kraftigt, dog efter et meget flot 2022 med over 160% i performance. Til gengæld kunne vi notere gode resultater i Nord Insuretech, hvor vi gennem året har finansieret opkøb og lånt til driften, og fordelagtigt kunne konvertere gælden. Det er vores vurdering at der er god fremdrift i vores porteføljeselskaber, til trods for 2023 har været et meget svært år for mindre selskaber.

Vi ser med spænding frem til 2024, hvor vi igen vil gøre alt for at leve op til vores langsigtede mål om 10-15% afkast til vores aktionærer. Vi har reduceret antallet af selskaber i porteføljen, men til gengæld øget beholdningen i flere efter vores kapitalforhøjelse i december. Det blev kun til en ny aktie i porteføljen i 2023, nemlig Green Mobility, hvor vi har købt en større post fra en eksisterende aktionær, samt deltaget i en kapitalforhøjelse, så vi i dag ejer ca. 17% af aktiekapitalen i selskabet. Vi ser frem til at arbejde med selskabets ledelse om en ny strategi der har fokus på det danske marked og dermed øge profitabiliteten. Vi ser nu frem mod et spændende, men igen udfordrende 2024, hvor vi forventer at vort investerings­koncept igen vil bevise sin værdi.”

Opgørelsen af indre værdi er baseret på samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2022. Opgørelsen er ikke revideret og der tages forbehold for endelig opgørelse.

Med venlig hilsen

Strategic Investments A/S

Vedhæftet fil