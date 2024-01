Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai

サムスンバイオロジクス (Samsung Biologics)、重要な微生物の品質管理テスト自動化にラピッド・マイクロ・バイオシステムズ (Rapid Micro Biosystems) のグロースダイレクト (Growth Direct®) プラットフォームを選択

両社は、規模、データの整合性、市場投入までの時間短縮など、バイオ製造の課題に対処するために、品質管理プロセスを革新するというコミットメントを共有。