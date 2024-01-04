Samsung Biologics 選擇 Rapid Micro Biosystems 的 Growth Direct® 平台以自動化關鍵微生物品質控制測試

羅威爾，麻薩諸塞州, Jan. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rapid Micro Biosystems, Inc. (Nasdaq: RPID)（以下簡稱「公司」）是一間創新生命科學技術公司，提供關鍵任務自動化解決方案，以促進醫療保健產品的高效生產和快速、安全發布。該公司今日宣布 Samsung Biologics (KRX: 207940.KS) 選擇了 Growth Direct® 平台來自動化其微生物品質控制流程，以提高效率、更穩健的數據完整性和可擴展的品質控制操作。



Rapid Micro Biosystems 董事長兼行政總裁 Robert Spignesi 表示：「Samsung Biologics 作為全球領先的合約開發和製造組織 (CDMO)，展示了對生物製藥生產自動化和品質管理的堅定承諾。」「Growth Direct® 提高了品質控制微生物實驗室的營運效率和數據完整性，我們很榮幸能與 Samsung Biologics 合作。」

很多全球製藥商依靠 Growth Direct 平台來滿足當今的微生物品質控制標準和未來的挑戰。它是唯一用於微生物學品質控制測試的全自動、非破壞性生長平台，可提供更快的結果、改進的數據完整性和更高的準確性，並具有更大的樣品容量。

欲了解有關公司和 Growth Direct® 平台的更多資訊，請瀏覽：Rapid Micro Biosystems。

關於 Rapid Micro Biosystems

Rapid Micro Biosystems 是一間創新生命科學技術公司，提供關鍵任務自動化解決方案，以促進生物製劑、疫苗、細胞和基因療法以及無菌注射劑等醫療保健產品的高效生產和快速、安全發布。該公司的旗艦產品 Growth Direct 系統對全球最大、最複雜的藥品生產業務中使用的過時的手動微生物品質控制（「MQC」）測試工作流程進行了自動化和現代化改造。Growth Direct 系統將品質控制實驗室搬到了生產車間，釋放出 MQC 自動化的強大威力，以提供客戶所依賴的更快的結果、更高的準確性、更高的營運效率、更好地遵守數據完整性法規，以及更快決策，以確保安全、持續地供應重要的醫療保健產品。該公司總部位於麻薩諸塞州羅威爾，在美國設有生產工廠，全球生產基地位於麻薩諸塞州列剋星敦、瑞士、德國和荷蘭。欲了解更多資訊，請瀏覽www.rapidmicrobio.com 或在 Twitter 上@rapidmicrobio或 LinkedIn上關注該公司。

關於 Samsung Biologics Co., Ltd.

Samsung Biologics (KRX: 207940.KS) 是一個全面整合的端到端 CDMO 服務供應商，為我們生產的生物製藥產品提供從細胞系開發到最終無菌灌裝／完成的無縫開發和生產解決方案，以及實驗室測試支援。我們最先進的設施符合 cGMP，配備從小規模到大規模的生物反應器，可滿足不同客戶的需求。為了最大限度地提高我們的營運效率並擴大我們的產能，以滿足不斷增長的生物製造需求，Samsung Biologics 最近完成了 Bio Campus I 的建設，其中 4 號工廠的總產能為 604KL，並啟動了 Bio Campus II 和 5 號工廠的建設，該工廠將於 2025 年 4 月投入營運，新增 184KL 生物製造產能。此外，Samsung Biologics America 使該公司能夠更接近美國和歐洲的客戶。我們透過投資抗體藥物偶聯物 (ADC) 設施、專用 mRNA 生產設施和額外的無菌灌裝能力等技術，不斷提升我們的能力，以滿足客戶的需求。作為首選的永續 CDMO 合作夥伴，我們致力於透過靈活的生產解決方案、卓越的營運和成熟的專業知識，按時、完整地交付我們生產的產品。

前瞻性陳述

本新聞稿包含經修訂的《1933 年證券法》(Securities Act of 1933) 第 27A 條和經修訂的《1934 年證券交易法》(Securities Exchange Act of 1934) 第 21E 條定義的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的所有與歷史事實無關的陳述均應被視為前瞻性陳述，包括但不限於有關 Growth Direct 系統對 Samsung Biologics 營運效率和數據完整性的預期影響的陳述。

前瞻性陳述涉及已知及未知風險、不確定性和假設，或會導致實際結果與任何前瞻性陳述明示或暗示的任何結果有重大差異，包括公司於 2023 年 3 月 10 日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的 10-K 表年度報告中「風險因素」標題下概述的重要因素，因為該等因素可能會在向 SEC 提交的其他文件中不時更新，該等文件可在 SEC 網站 www.sec.gov 及公司網站 investors.rapidmicrobio.com 投資者關係頁面上獲取。儘管公司認為其前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但無法保證未來的結果。本公司沒有義務且不承擔任何義務更新或修改本新聞稿中的任何前瞻性陳述，以反映自本新聞稿發布之日以來的變化，除非法律另有規定。