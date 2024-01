Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai

Samsung Biologics 選擇 Rapid Micro Biosystems 的 Growth Direct® 平台以自動化關鍵微生物品質控制測試

兩間公司共同致力創新品質控制流程,以應對規模、數據完整性和加快上市時間等生物製造挑戰