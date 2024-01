La FAP Canada annonce un appel à propositions pour la bourse de recherche John H. McArthur 2024-2025

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 04 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada) lance un appel à candidatures pour la bourse de recherche John H. McArthur pour 2024-2025. Cette bourse de recherche se veut un hommage à la mémoire et à l’héritage de John H. McArthur, Canadien exemplaire, professeur en études commerciales de renommée mondiale et ancien président du conseil d’administration de la Fondation. M. McArthur, originaire de Burnaby, en Colombie-Britannique, était officier de l’Ordre du Canada et doyen émérite de la Harvard Business School.



La bourse en bref

La bourse de recherche John H. McArthur vise à donner les moyens à deux chercheurs exceptionnels en milieu de carrière, profondément engagés dans la recherche sur les politiques et désireux de façonner l’avenir de l’engagement du Canada dans la région indo-pacifique, avec un accent particulier sur l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est. La priorité sera donnée aux sujets de recherche axés sur les politiques, innovants et percutants (y compris les idées visant à traduire les réflexions en actions politiques). La bourse est réservée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents. Les deux candidats retenus recevront une bourse de 25 000 $ CA pour la période de 12 mois allant d’avril 2024 à mars 2025. Ils travailleront en étroite collaboration avec la vice-présidente, Recherche et stratégie, de la FAP Canada, à titre de non-résident.

La date limite de candidature est le dimanche 4 février 2024.

Procédures de candidature :

Les candidats doivent soumettre les documents suivants, FUSIONNÉS en UN seul fichier PDF.

Une lettre de motivation et un CV détaillant le parcours universitaire du candidat, ses expériences professionnelles et son intérêt à contribuer au travail de la Fondation Asie Pacifique du Canada.

Une proposition de recherche ne dépassant pas trois pages articulant les objectifs de la recherche, la méthodologie et les résultats attendus.

Nom, titre et coordonnées (courriel et numéro de téléphone) de deux personnes de référence. Ces personnes ne seront contactées que si le candidat est présélectionné pour la bourse.



Pour toute question, veuillez contacter Yuko Uchida à yuko.uchida@asiapacific.ca.

