HLLY 截止日期：值得信賴的投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Holley Inc. 投資者在對 HLLY 提出證券集體訴訟的重要截止日期 1 月 5 日前聘請律師

紐約, Jan. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒於 2021 年 7 月 21 日至 2023 年 2 月 6 日（含上述日期，簡稱「集體訴訟期」）期間購買 Holley Inc.（前稱 Empower Ltd.）(NYSE: HLLY) 證券之人士注意，首席原告的重要截止日期為 2024 年 1 月 5 日。



這意味著甚麼：若您在集體訴訟期間購買了 Holley 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或訟費。

接下來該做些甚麼：如欲加入 Holley 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=18648 或是撥打免費電話 866-767-3653 或發送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2024 年 1 月 5 日前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律師事務所實際上並不提起證券集體訴訟，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提出訴訟的律師事務所合作。選擇律師還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告作出了重大虛假和／或誤導性陳述且／或未能向投資者披露如下事項：(1) 由於 Holley 將大量精力集中於直接面向消費者（「DTC」）的渠道上，導致 Holley 與其經銷商和分銷商之間至關重要的關係遭受了嚴重損害，而經銷商和分銷商的業務占 Holley 收入的絕大部分；(2) Holley 利用折扣和其他類似手段發展其 DTC 渠道，這破壞了 Holley 與其經銷商和分銷商曆來的定價原則，進一步損害了 Holley 與其經銷商和分銷商的關係；(3) 由於 Holley 與其經銷商和分銷商的關係緊張，導致這些經銷商和分銷商減少了對 Holley 產品的購買，以遠高於歷史標準的高價退回了已購買的產品，並增加了對競爭對手產品的購買；(4) Holley 不斷增長的 DTC 渠道無法抵消 Holley 與其經銷商和分銷商日益緊張的關係所帶來的負面財務影響，導致的結果是，Holley 非但沒有在其關鍵的經銷商和分銷商關係上踩油門加強關係，反而踩剎車潑冷水；(5) Holley 未能成功地對其多次收購進行整合並獲取協同效應，這使得 Holley 存在營運效率低下、成本過高和庫存管理等問題；(6) COVID 相關刺激資金暫時提振了 Holley 的銷售和業績，儘管這種提振不可持續且具有暫時性，但被告誤導投資者相信這種增長是可持續的、是持續需求的結果且有積極的財務指引作為支援；(7) 由於上述原因，被告有關 Holley 前景和預期財務業績的陳述在所有相關時間均虛假且具有誤導性。當市場得悉真實詳情後，訴訟聲稱投資者遭受了損失。

如欲加入 Holley 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=18648 或是撥打免費電話 866-767-3653 或發送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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