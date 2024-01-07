SUZUVERSE 发布 2.0.5 版重大应用程序更新、预计增长和 2024 年计划

东京, Jan. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 混合现实元宇宙领域的龙头 SUZUVERSE 在经历了收入攀升至 2,500 万美元的强劲财年之后，欣喜地宣布发布移动应用程序 2.0.5 版的重大更新。该公司预计将继续增长，2024 年的总销售额有望达 2.8 亿美元。即使是较保守的内部目标也预测会有大幅增长，预计总销售额在下一财年将达到 2.15 亿美元。



最新的应用更新主要关注两个关键功能——CheerCast 上的首个名人人工智能和应用内的 web3 钱包。这些更新体现了 SUZUVERSE 致力于对抗全球孤独的承诺，与其追求社交、心理和经济自由的愿景相符。

CheerCast 是 SUZUVERSE 移动应用上的一个人工智能化身聊天和视频通话功能，用户可以与由人工智能驱动的人工智能角色进行交流，提供陪伴和鼓励。SUZUVERSE 与首位真人版日本女演员合作，授权将她的肖像制作成首个名人人工智能化身，用户可以与之进行对话。

SUZUVERSE 创始人 Ryoji Miyauchi 表示：“我们很荣幸能与日本知名偶像合作，在我们平台上创建她的人工智能化身。此项合作有助于增强人们对我们的目标的认识，即通过振奋人心的对话来消除孤独感。我们的首个名人人工智能化身拥有先进且仍在不断发展的人工智能唇形同步技术和动态的昼夜视频互动，展示了我们专有的人工智能技术在提供个性化和愉快对话方面的强大功能。”

应用内的 web3 钱包简化了对 SUZUVERSE 治理代币 SGT 的访问，实现了 web3 和 web2 之间的无缝集成。用户现在可以在 SUZUVERSE 应用程序中直接交易、交换和管理 SGT，而无需离开应用程序。该应用程序最初支持 Suzuverse Governance Token (SGT)、以太坊 (ETH) 和 泰达币 (USDT)，以后可根据社区反馈和需求添加更多代币。

Miyauchi 表示：“我们希望尽可能简化与 web3 的交互。应用内钱包消除了摩擦，让主流用户更容易获得我们的治理代币，实现去中心化治理。通过将 web2 功能与我们的 web3 代币经济相连接，它还能提高用户忠诚度。”

除这些新功能外，2024 年 SUZUVERSE 还将大力推进以下工作：

扩大联盟网络

增加人工智能产品

加强数字营销及

进军北美和中国市场。

SUZUVERSE 在 2023 年实现了巨大增长，用户超过 38,000 人，主要来自日本。与此同时，该公司 2023 年也实现了惊人的财务增长，9 月至 11 月的收入攀升至 890 万美元，12 月表现更为出色，收入超过 410 万美元，全年收入超过 2,500 万美元（33.2 亿日元）。

Miyauchi 表示：“我们的财务增长和这些最新的应用程序更新，展示了我们解决全球孤独问题的坚定承诺。我们将继续努力，通过创新的混合现实体验，架起虚拟与现实世界互动的桥梁，以实现我们的社交、精神和经济自由的总体使命。”

除了名人人工智能化身和应用内的 web3 钱包外，2.0 版应用更新还引入了人工智能私人秘书和英语老师，以协助用户完成日常任务和学习。SUZUVERSE 计划不断改进其混合现实元宇宙，提供更多的互动功能，在虚拟和现实世界之间架起一座桥梁。

有关 SUZUVERSE 持续革新元宇宙的更多信息，请访问 SUZUVERSE 的网站。

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关于 CheerCast：

CheerCast 是 SUZUVERSE 的一款产品，通过提供情感智能的人工智能化身，革新人工智能互动，这些化身专为满足个人喜好的多样化关系动态而设计，可提供陪伴和支持。CheerCast 的目标是消除孤独，促进全面健康，这与 SUZUVERSE 在元宇宙中追求自由的使命不谋而合。如需了解更多信息，请访问 CheerCast 的支持页面。

关于 SUZUVERSE：

SUZUVERSE 于 2022 年由 Ryoji Miyauchi 创立，在其混合现实元宇宙中整合了先进的人工智能技术和区块链。SUZUVERSE 通过 CheerCast 和 Suzuwalk 解决孤独和整体健康等问题，倡导以去中心化的方式实现真正的社交、精神和经济自由。如需了解更多信息，请访问 https://go.suzuverse.com/linktree。

媒体联系方式：

有关 SUZUVERSE 的更多信息，请通过电子邮件 (ir@suzuverse.com) 或 WhatsApp (+639608994989) 联系 Angeline “Chii” Viray（投资者关系部）。

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