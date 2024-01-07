SUZUVERSE 發布 2.0.5 版重大應用程式更新、預計增長和 2024 年計劃

東京, Jan. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 混合現實元宇宙領域的龍頭 SUZUVERSE 在經歷了收入攀升至 2,500 萬美元的強勁財年之後，欣喜地宣布發布流動應用程式 2.0.5 版的重大更新。該公司預計將繼續增長，2024 年的總銷售額有望達 2.8 億美元。即使是較保守的內部目標也預測會有大幅增長，預計總銷售額在下一財年將達到 2.15 億美元。



最新的應用更新主要關注兩個關鍵功能——CheerCast 上的首個名人人工智能和應用內的 web3 銀包。這些更新體現了 SUZUVERSE 致力於對抗全球孤獨的承諾，與其追求社交、心理和經濟自由的願景相符。

CheerCast 是 SUZUVERSE 流動應用上的一個人工智能化身聊天和視像通話功能，用戶可以與由人工智能驅動的人工智能角色進行交流，提供陪伴和鼓勵。SUZUVERSE 與首位真人版日本女演員合作，授權將她的肖像製作成首個名人人工智能化身，用戶可以與之進行對話。

SUZUVERSE 創始人 Ryoji Miyauchi 表示：「我們很榮幸能與日本知名偶像合作，在我們平台上創建她的人工智能化身。此項合作有助於增強人們對我們的目標的認識，即透過振奮人心的對話來消除孤獨感。我們的首個名人人工智能化身擁有先進且仍在不斷發展的人工智能唇形同步技術和動態的晝夜影片互動，展示了我們專有的人工智能技術在提供個性化和愉快對話方面的強大功能。」

應用內的 web3 銀包簡化了對 SUZUVERSE 治理代幣 SGT 的訪問，實現了 web3 和 web2 之間的無縫集成。用戶現在可以在 SUZUVERSE 應用程式中直接交易、交換和管理 SGT，而無需離開應用程式。該應用程式最初支援 Suzuverse Governance Token (SGT)、以太坊 (ETH) 和 泰達幣 (USDT)，以後可根據社群反饋和需求添加更多代幣。

Miyauchi 表示：「我們希望盡可能簡化與 web3 的交互。應用內銀包消除了摩擦，讓主流用戶更容易獲得我們的治理代幣，實現去中心化治理。透過將 web2 功能與我們的 web3 代幣經濟相連接，它還能提高用戶忠誠度。」

除這些新功能外，2024 年 SUZUVERSE 還將大力推進以下工作：

擴大聯盟網絡

增加人工智能產品

加強數碼營銷及

進軍北美和中國市場。

SUZUVERSE 在 2023 年實現了巨大增長，用戶超過 38,000 人，主要來自日本。與此同時，該公司 2023 年也實現了驚人的財務增長，9 月至 11 月的收入攀升至 890 萬美元，12 月表現更為出色，收入超過 410 萬美元，全年收入超過 2,500 萬美元（33.2 億日元）。

Miyauchi 表示：「我們的財務增長和這些最新的應用程式更新，展示了我們解決全球孤獨問題的堅定承諾。我們將繼續努力，透過創新的混合現實體驗，架起虛擬與現實世界互動的橋樑，以實現我們的社交、精神和經濟自由的總體使命。」

除了名人人工智能化身和應用內的 web3 銀包外，2.0 版應用更新還引入了人工智能私人秘書和英語老師，以協助用戶完成日常任務和學習。SUZUVERSE 計劃不斷改進其混合現實元宇宙，提供更多的互動功能，在虛擬和現實世界之間架起一座橋樑。

有關 SUZUVERSE 持續革新元宇宙的更多資訊，請瀏覽 SUZUVERSE 的網站。

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關於 CheerCast：

CheerCast 是 SUZUVERSE 的一款產品，透過提供情感智能的人工智能化身，革新人工智能互動，這些化身專為滿足個人喜好的多樣化關係動態而設計，可提供陪伴和支援。CheerCast 的目標是消除孤獨，促進全面健康，這與 SUZUVERSE 在元宇宙中追求自由的使命不謀而合。如需了解更多資訊，請瀏覽 CheerCast 的支援頁面。

關於 SUZUVERSE：

SUZUVERSE 於 2022 年由 Ryoji Miyauchi 創立，在其混合現實元宇宙中整合了先進的人工智能技術和區塊鏈。SUZUVERSE 透過 CheerCast 和 Suzuwalk 解決孤獨和整體健康等問題，倡導以去中心化的方式實現真正的社交、精神和經濟自由。如需了解更多資訊，請瀏覽 https://go.suzuverse.com/linktree。

傳媒聯絡人：

有關 SUZUVERSE 的更多資訊，請透過電子郵件 (ir@suzuverse.com) 或 WhatsApp (+639608994989) 聯繫 Angeline 「Chii」 Viray（投資者關係部）。

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