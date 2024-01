Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 8 januari 2024 – 8u CET

Openbaarmaking kennisgeving van AOC Pharma S.à r.l. – passering 10% drempel

Op 27 december 2023 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen van AOC Pharma S.à r.l., een entiteit gecontroleerd door value investor Active Ownership, overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, dat haar aandeelhouderschap op 19 december 2023 de kennisgevingsdrempel van 10% heeft overschreden door verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

Rafael Padilla, CEO van Fagron:

“Het is verheugend om te zien dat Active Ownership haar belang in Fagron is blijven uitbreiden sinds zij in oktober 2022 voor het eerst instapte. Klaus Röhrig is daarnaast in mei 2023 toegetreden tot de Raad van Bestuur van Fagron als de vertegewoordiger van Active Ownership en we hebben een uitstekende werkrelatie opgebouwd waarbij we profiteren van hun brede ervaring en expertise. Fagron is de wereldwijde leider in de nichemarkt van farmaceutische bereidingen en we blijven ons de komende jaren inzetten om waarde te creëren voor al onze belanghebbenden.”

Klaus Röhrig, oprichtend partner van Active Ownership en lid van de Raad van Bestuur van Fagron:

"Door ons belang uit te breiden tot boven 10% van de aandelen, spreken we ons vertrouwen uit in de toekomstige ontwikkeling van Fagron en in haar uitstekende management team. De vennootschap sluit precies aan bij onze investeringsstrategie: Fagron is niet alleen een leidende speler in sterke nichemarkten met veelbelovende groeiperspectieven, het genereert ook een sterke en veerkrachtige operationele kasstroom en heeft een uitstekende reputatie als betrouwbare zakenpartner. We kijken er naar uit om onze samenwerking met het management en de Raad van Bestuur voort te zetten en het bedrijf op de lange termijn te ondersteunen met onze expertise in de gezondheidszorg sector en met ons netwerk."

Kennisgeving AOC Pharma S.à r.l.

De kennisgeving is gedaan door een ‘moederonderneming of een controlerende persoon’.

Op 19 december 2023 bezit AOC Pharma S.à r.l. in totaal 8.102.492 stemrechten. Op basis van de noemer van 73.228.904 (totaal aantal stemrechten) vertegenwoordigd dat 11,06% van het totaal aantal stemrechten.

AOC Pharma S.à r.l. wordt gecontroleerd door Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS. Active Ownership Capital S.à r.l. is de general partner van Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS. Op 1 oktober 2019 is Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS een overeenkomst aangegaan betreffende de benoeming van Active Ownership Corporation S.à r.l. als AIFM (alternative investment fund manager) voor Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS. Op grond van deze overeenkomst en benoeming oefent Active Ownership Corporation S.à r.l de stemrechten uit op de aandelen die worden gehouden door Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS. Active Ownership Corporation S.à r.l. en Active Ownership Capital S.à r.l. worden beide gecontroleerd door twee aandeelhouders, Active Ownership Advisors GmbH en Active Ownership Investments Ltd. Active Ownership Advisors GmbH wordt gecontroleerd door Florian Schuhbauer. Active Ownership Investments Ltd. wordt gecontroleerd door Active Ownership LP, dat wordt gecontroleerd door Active Ownership Management Ltd, dat wordt gecontroleerd door Klaus Röhrig.

De (Engelstalige) kennisgeving van AOC Pharma S.à r.l. kan worden geraadpleegd via deze link.

Over Fagron

Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 30 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Over Active Ownership

Active Ownership is een onafhankelijke, door partners beheerde investeringsmaatschappij die voornamelijk actief is in continentaal Europa en Scandinavië. Vanuit kantoren in Frankfurt, Wenen, Luxemburg en Stockholm doet haar team diepgaand fundamenteel onderzoek naar bedrijven waar kansen liggen voor duurzame waardecreatie. Investerend met een langetermijnhorizon, werkt Active Ownership constructief samen met raden van commissarissen en management om bedrijven in staat te stellen hun volledige potentieel te bereiken. De investeerdersbasis van Active Ownership bestaat voornamelijk uit stichtingen, familiebedrijven en andere institutionele investeerders. www.activeownership.lu

