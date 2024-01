Sparinvest SICAV opdateret prospekt

Luxembourg, Jan. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sparinvest S.A. offentliggør opdateret prospekt med tilhørende appendix for Sparinvest SICAV.

Prospektet indeholder bilag for offentliggørelse af bæredygtighedsrelaterede oplysninger om finansielle produkter.

Ændringerne er yderlige beskrevet i ”Notice to shareholders”, som er vedhæftet nærværende fondsbørsmeddelelse. Tillægget offentliggøres særskilt.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Dirk Schulze, tlf.nr. +352 26 27 47 76

Med venlig hilsen

Dirk Schulze

Managing Director, Sparinvest S.A., Luxembourg

Vedhæftede filer