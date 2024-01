ORION OYJ

LEHDISTÖTIEDOTE

8.1.2024 KLO 9.00

Orion ja Glykos solmivat tutkimusyhteistyö- ja lisenssisopimuksen seuraavan sukupolven vasta-ainekonjugaattien kehittämiseksi

Orion Oyj ja Glykos Finland Oy ovat solmineet tutkimusyhteistyö- ja lisenssisopimuksen seuraavan sukupolven vasta-ainekonjugaattien (ADC) kehittämiseksi.



Sopimuksen myötä Orion aloittaa tutkimusyhteistyön hyödyntäen Glykosin ADC-teknologioita ja aloittaa ADC-ohjelman, jota on mahdollista laajentaa kahteen muuhun ohjelmaan tulevaisuudessa. Orion vastaa enintään kolmen eri vasta-aineen kohdeproteiinin valinnasta sekä seuraavan sukupolven ADC-lääkkeen tutkimuksesta, kehittämisestä ja kaupallistamisesta. Tuotteet keskittyvät kiinteisiin kasvaimiin.

Glykos on oikeutettu etappimaksuihin, jotka liittyvät sopimuksen allekirjoittamiseen, uuden ADC-projektin aloittamiseen sekä tuotteiden myyntiin. Glykos on myös oikeutettu saamaan rojalteja tuotteiden kaupallisesta myynnistä.

"Yhteistyö Glykosin kanssa ja mahdollisuus käyttää heidän ADC-teknologiaansa täydentää hienosti tutkimusportfoliotamme onkologian alalla, ja on jälleen yksi osoitus halustamme kehittää uusia hoitovaihtoehtoja syöpäpotilaille, joilla on niille suuri tarve", toteaa Orionin tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja sekä Innovative Medicines -tulosyksikön johtaja, professori Outi Vaarala.

"Se, että Orionin kaltainen arvostettu lääkeyritys valitsee ADC-teknologiamme, on vahva osoitus sen potentiaalista vasta-ainekonjugaattien kehityksessä. Odotamme innolla yhteistyötä Orionin kanssa ja uskomme, että Orionin syöpähoitoihin liittyvän asiantuntemuksen ja vankan kliinisen tuoteputken ansiosta tämä kumppanuus voi tuottaa innovatiivisia lääkkeitä syöpäpotilaille", sanoo Glykosin toimitusjohtaja Juhani Saarinen.



Orion

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2022 oli 1 341 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Glykos

Vasta-ainekonjugaatteihin (ADC) keskittyvä Glykos on syövän hoidon kehittämiseen omistautunut yritys. Glykosin vasta-ainekohdennettu solunsalpaaja- ja linkkeriteknologia parantaa ADC:n tehoa, siedettävyyttä ja farmakokinetiikkaa, ja mahdollistaa optimoidun konjugaation minkä tahansa monoklonaalisen vasta-aineen kanssa. Keskittymällä ADC-lääkkeiden terapeuttisen alueen laajentamiseen pyrimme pidentämään syöpäpotilaiden elinaikaa ja parantamaan heidän elämänlaatuaan. Lisätietoja on osoitteessa www.glykos.fi.





Yhteyshenkilö:

Terhi Ormio, viestintäjohtaja

Orion Oyj

p. +358 50 966 4646

sähköposti: terhi.ormio@orion.fi