Le Groupe LSL Pharma annonce la prolongation de son placement de débentures convertibles

BOUCHERVILLE, Québec, 08 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe LSL Pharma inc. (TSXV : LSL) – (« la Société » ou « Groupe LSL Pharma »), une société pharmaceutique intégrée canadienne, annonce la prolongation jusqu'au 7 février 2024 de son placement privé avec courtier de débentures convertibles non garanties au prix de 10 $ par débenture (le « placement »). Tel qu’annoncé le 8 décembre 2023, Groupe LSL Pharma a levé jusqu’à maintenant un produit brut total de 3 288 000 $ sur un placement maximum de 5 000 000 $ (en supposant l’exercice intégral de l’option de l’agent d’augmenter la taille du placement jusqu’à 1 000 000 $). Le produit net du placement sera utilisé pour le fonds de roulement, les dépenses en immobilisations et les besoins généraux de la Société.



Les titres émis dans le cadre du placement mentionné dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas admis à la vente au public en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et, par conséquent, toute offre et vente de titres au Canada seront faites sur la base d'une dispense des exigences de prospectus et, le cas échéant, d'enregistrement des courtiers prévus par ces lois sur les valeurs mobilières. En outre, aucun des titres émis dans le cadre du placement ne sera enregistré en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « loi de 1933 »), ou de toute autre juridiction, et aucun d'entre eux ne peut être offert ou vendu aux États-Unis ou dans toute autre juridiction en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable aux exigences d'enregistrement de la loi de 1933 ou de toute autre juridiction. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente de titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.

Les informations fournies et les énoncés contenus dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des données purement factuelles telles que le chiffre d'affaires et le BAIIA, sont des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Certaines déclarations de ce communiqué de presse peuvent constituer des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives peuvent concerner les perspectives futures et les événements anticipés, les activités, les opérations, les performances financières, la situation financière ou les résultats du Groupe LSL Pharma et, dans certains cas, peuvent être identifiés par des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d'autres expressions similaires qui ne concernent pas des faits avérés. Le lecteur ou la lectrice ne doit pas accorder une importance excessive aux informations prospectives et ne doit pas se fier à ces informations à une autre date. Le Groupe LSL Pharma ne mettra pas à jour ces déclarations, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

À PROPOS DU GROUPE LSL PHARMA INC.

Le Groupe LSL Pharma est une société pharmaceutique canadienne intégrée spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de produits de santé naturels et de suppléments alimentaires de haute qualité sous forme solide, ainsi que de produits pharmaceutiques ophtalmiques stériles de haute qualité. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site suivant: www.groupelslpharma.com.

