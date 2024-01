Le conseil d’administration de Les Vêtements de Sport Gildan adresse une lettre ouverte aux actionnaires et remet les pendules à l’heure concernant la campagne malavisée de Browning West visant la réintégration de l’ancien chef de la direction de Gildan

Faux arguments du chef de la direction visant à cacher son leadership inefficace, son manque de vision et sa stratégie de rentabilité à risque élevé



Des comportements douteux mettent en évidence les raisons pour lesquelles il est nécessaire de renouveler le leadership de Gildan pour qu’elle atteigne son plein potentiel

Le conseil d’administration étudie actuellement ces renseignements ainsi que d’autres questions, y compris des interactions que M. Chamandy aurait eues avec certains actionnaires avant son congédiement.

MONTRÉAL, 08 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d’administration de Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) (« Gildan » ou « la Société ») a adressé aujourd’hui une lettre ouverte aux actionnaires.

Aux actionnaires de Gildan,

En réponse à la lettre de Browning West datée du 29 décembre 2023 énonçant sa campagne malavisée visant à réintégrer Glenn Chamandy à titre de chef de la direction de Les Vêtements de Sport Gildan, le conseil d’administration communique de plus amples renseignements sur de récents événements. Nous aurions préféré garder cette information confidentielle, mais les tactiques de désinformation publique de M. Chamandy et de Browning West exigent que nous y réagissions publiquement.

Le conseil est convaincu à l’unanimité que le maintien en poste de M. Chamandy à titre de chef de la direction aurait compromis l’avenir de Gildan et aurait détruit la valeur pour les actionnaires. M. Chamandy a tenté de présenter cette situation comme un différend à l’égard du processus de relève du conseil concernant le chef de la direction, ce qui n’est pas le cas. Il s’agit plutôt de l’avenir de Gildan.

Le conseil a graduellement perdu confiance en M. Chamandy. Il était devenu clair qu’il n’avait pas de stratégie crédible à long terme ni de vision pour l’avenir. Il a plutôt tenté de conserver son poste de chef de la direction en donnant au conseil un ultimatum : approuver une stratégie d’acquisitions à risque élevé s’établissant à plusieurs milliards de dollars fondée sur la garantie qu’il continuerait à occuper son rôle de chef de la direction pendant plusieurs années afin de superviser l’intégration des acquisitions et sa relève éventuelle. Sinon, il quitterait la Société sur le champ et vendrait ses actions. Le conseil n’a eu d’autre choix que de le destituer de son poste de chef de la direction.

Gildan est une société qui dispose de solides assises. Nous avons confiance qu’avec le bon leadership et la bonne stratégie à long terme, Gildan pourra croître, innover et créer une valeur durable pour les actionnaires à long terme.

Leadership inefficace

Au cours des dernières années, M. Chamandy a eu de la difficulté à faire croître une entreprise de plus en plus complexe. En l’absence d’une stratégie à long terme cohérente, M. Chamandy est passé d’une stratégie opportuniste à une autre. Il a fait des incursions dans des produits de marque, la distribution au détail, l’expansion internationale et la production de fils, lesquelles ont connu un succès mitigé, ce qui a donné lieu à un taux de croissance annuel des revenus sur huit ans de moins de un pour cent et, au cours de cette période, à des radiations et à des restructurations de plus de 450 M$.

Dans ce contexte, il était frappant de lire la lettre de Browning West du 14 décembre, dans laquelle il était affirmé que, sous la direction de M. Chamandy, le cours de l’action de Gildan était « en bonne position pour atteindre 60 $ à 80 $ l’action au cours des deux prochaines années ». Cette affirmation contraste fortement avec la présentation de M. Chamandy sur la planification à long terme (PLT) de 2023 au conseil le 30 octobre 2023, dans laquelle il a déclaré que la croissance interne serait plafonnée, la valeur intrinsèque du cours de l’action s’établissant nettement en dessous de la fourchette citée par Browning West.

M. Chamandy a été chef de la direction pendant 20 ans et, au cours des dernières années, il s’est désengagé graduellement à titre de chef de la direction, se concentrant davantage sur ses activités personnelles extérieures, dont l’aménagement d’un centre de villégiature de golf à la Barbade. Son style de gestion n’était pas structuré, il tenait peu de réunions avec les membres de la haute direction et se présentait rarement au bureau, en moyenne quelques jours par mois seulement, même longtemps après la fin du confinement en raison de la COVID. M. Chamandy n’a jamais visité la nouvelle usine de fabrication de Gildan au Bangladesh, l’un de nos investissements les plus importants. En effet, il ne s’est pas déplacé au Bangladesh, un important centre de fabrication pour la Société, en plus d’une décennie.

Proposition d’acquisition à haut risque et de relève

En décembre 2021, le conseil et M. Chamandy ont convenu d’un plan de relève en bonne et due forme sur trois ans. Cependant, à l’automne 2023, M. Chamandy a décidé qu’il voulait demeurer chef de la direction. Alors que la recherche d’un nouveau chef de la direction progressait selon le processus et l’échéancier établis avec M. Chamandy, celui-ci a présenté au conseil un plan visant à réaliser des acquisitions risquées et hautement dilutives de plusieurs milliards de dollars, soutenant qu’il allait alors devoir demeurer chef de la direction pendant plusieurs années pour en superviser l’intégration. Il ne s’agissait pas, comme le prétend maintenant M. Chamandy, d’un exercice stratégique annuel habituel, mais plutôt d’une proposition stratégique officielle présentée comme étant la meilleure idée de M. Chamandy pour répondre à ce qu’il estimait être un potentiel de croissance limité pour Gildan.

Le conseil avait des doutes à l’égard de ces acquisitions à haut risque, particulièrement en raison de l’incapacité de M. Chamandy de répondre aux questions les plus élémentaires à l’égard de sa proposition stratégique. Le conseil a demandé à M. Chamandy de fournir une analyse approfondie de son plan ainsi que des risques et des mesures d’atténuation. Au lieu de fournir des détails sur son plan, M. Chamandy a lancé au conseil un ultimatum clair et simple : le conseil devait appuyer sa stratégie d’acquisition et le plan de relève qui en découlait, ou il quitterait l’entreprise et vendrait ses actions, sur le champ.

Contrairement à ses dénégations publiques, M. Chamandy a non seulement lancé un ultimatum direct au conseil, mais il a réitéré le même message dans des conversations qu’il a eues avec le président du conseil et dans une lettre adressée au président du conseil le samedi 25 novembre 2023, il lui a exigé une réponse avant le lundi 27 novembre.

Bien que le conseil ait initialement proposé un plan de transition sur trois ans dans le cadre duquel M. Chamandy aurait pris sa retraite d’ici le 31 décembre 2024, les ultimatums ont forcé le conseil à congédier M. Chamandy à titre de chef de la direction le 10 décembre 2023.

Comportements douteux

Le conseil a récemment pris connaissance de nouveaux renseignements à l’égard de comportements de M. Chamandy qui se sont produits vers le moment de son départ et qui sont incompatibles avec ceux d’un membre de la haute direction. M. Chamandy a enregistré un appel téléphonique privé et confidentiel qu’il a eu le 24 novembre 2023 avec le président du conseil à l’insu de ce dernier. À son départ, il a également violé les politiques de la Société sur la protection des renseignements de la Société. Le conseil d’administration étudie actuellement ces renseignements ainsi que d’autres questions, y compris des interactions que M. Chamandy aurait eues avec certains actionnaires avant son congédiement.

Le moment est venu pour un nouveau leadership

Le devoir fiduciaire du conseil consiste à s’assurer que Gildan est positionnée de la manière la plus solide possible pour assurer son succès futur. L’envergure et la complexité de l’entreprise se sont accrues et les défis et les opportunités à venir nécessitent l’arrivée d’un nouveau dirigeant qui apporte de nouvelles idées, des compétences pertinentes, une capacité de leadership éprouvée et un engagement sans réserve envers l’entreprise.

Le processus de recherche du chef de la direction a été rigoureux et professionnel. Le conseil a retenu les services d’un cabinet de premier plan en janvier 2022. La phase externe de la recherche, qui a débuté en mai 2023, a abouti à la sélection de Vince Tyra par le conseil le 10 décembre 2023.

M. Tyra, qui s’est joint à Gildan après avoir travaillé chez Houchens Industries, une société de portefeuille détenue par des employés dont les produits d’exploitation s’élèvent à 4 G$, est un dirigeant chevronné qui possède une vaste expérience dans l’industrie du vêtement en matière de distribution, de fabrication et de valorisation de la marque. Son parcours a consisté en l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies pragmatiques qui ont permis aux entreprises qu’il a dirigées de croître, d’évoluer et de créer de la valeur. L’expérience professionnelle diversifiée de M. Tyra en matière de vêtements, d’investissements privés et de sports collégiaux de la NCAA se démarque de façon constante par un leadership efficace.

Browning West s’en est pris faussement à l’expérience de M. Tyra, plus précisément auprès de Fruit of the Loom, et il est important de remettre les pendules à l’heure. En 1999, alors que Fruit of the Loom faisait face à des défis financiers, son conseil a destitué le président et chef de la direction et a demandé à M. Tyra, alors président de sa division des vêtements de sport, et à son collègue, le président de la division de commerce de détail, de soumettre des plans de restructuration de l’entreprise. Le conseil a accueilli le plan de M. Tyra et l’a nommé unique président de Fruit of the Loom. M. Tyra a ensuite travaillé avec le nouveau chef de la direction dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan visant à se recentrer sur les principales activités de commerce de détail. Ces mesures ont jeté les bases nécessaires pour stabiliser la société et ont contribué à sa vente éventuelle à Berkshire Hathaway. Loin de faire partie du problème chez Fruit of the Loom, M. Tyra était un élément clé de la solution. Le conseil d’administration est résolument convaincu qu’il fera partie de la solution chez Gildan également.

Conclusion

Le passé n’est pas garant de l’avenir. Glenn Chamandy a été chef de la direction de Gildan pendant deux décennies. Pendant la plus grande partie de son mandat, il a été le bon dirigeant, en bâtissant une société ouverte prospère et en créant une plateforme propice à l’expansion, sauf que la véritable promesse de Gildan n’a pas encore été remplie, et le conseil, qui a travaillé avec M. Chamandy pendant des années, est ferme lorsqu’il affirme qu’il n’a pas les idées et la vision nécessaires pour assurer le succès de Gildan dans l’avenir.

Au cours de la dernière année, M. Chamandy a répété à maintes reprises qu’il « partirait gracieusement » lorsque le conseil déciderait d’un moment propice pour l’entreprise. Or, lorsque ce moment est venu, M. Chamandy n’est pas « parti gracieusement ». Il a admis qu’il n’avait jamais eu l’intention de partir et, faisant carrément passer ses propres intérêts avant ceux de Gildan, il a orchestré son départ pour maximiser les perturbations de l’entreprise.

M. Chamandy a passé des semaines à raconter une histoire fausse et trompeuse au sujet des événements récents chez Gildan. De nombreux investisseurs bien intentionnés ont accepté cette fausse histoire. Le conseil continuera de rectifier les faits, patiemment, mais avec fermeté. Nous serons heureux de poursuivre nos discussions avec les actionnaires.

Nous vous prions d’agréer, chers actionnaires, nos salutations distinguées.

Le conseil d’administration de Les Vêtements de Sport Gildan

