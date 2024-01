Médecine nucléaire / Logistique - Radiopharmaceutique : Loos, France, RLG, siège d’Isovital, 8 jan 2024 : “Life Couriers acquiert Isovital et le RLG edevient le leader global du transport des radiopharmaceutiques ”.

“Life Couriers acquiert Isovital et le RLG et devient le leader global du transport des radiopharmaceutiques ”.

Philippe Sueur, Isovital President a déclaré: « Des efforts importants furent nécessaires pour créer puis développer le groupe RLG avec Isovital, Isolife et Isotopes Services et il est vraiment satisfaisant de noter aujourd’hui l’importance de nos contributions au service des patients, grâce à la confiance de nos grands et fidèles clients. Du fond du cœur, je les remercie tout comme je rends hommage à nos formidables employés et nos partenaires de toujours. Le futur du groupe nouvellement formé avec Life Couriers et l’ensemble de ses sociétés est encore plus prometteur et, grâce à son empreinte globale, le RLG va continuer à évoluer significativement avec ses clients dans les prochains mois et années, au service des patients et du vivant ».

Stefan Glebke, Life Couriers CEO a ajouté : “ Je me réjouis profondément de l’acquisition d’ISOVITAL, ISOLIFE et d’ISI par notre groupe car elle démontre notre engagement total au service de nos clients et de leurs patients aux quatre coins du monde. Avec Associated Couriers, leader aux Etats-Unis et en Amérique, Isovital, Isolife en France et Isotope Services in Belgium, Life Couriers est désormais parfaitement dimensionné pour proposer de nombreuses synergies et soutenir le développement de la médecine nucléaire dans son ensemble, dès l’effort de recherches académiques, en passant par les développements cliniques, ainsi que pour la distribution globale de traitements puissants et ciblés de lutte contre les formes les plus agressives de nombreuses pathologies.

About:

Radio Pharma Logistics Group (RLG) consists in the following companies: Isovital, Isolife and Isotopes Services International (ISI). The RLG group companies are specialized in the transportation of radiopharmaceuticals and sensitive materials for national and international companies. Since their foundation in 2005, Isovital and Isolife have had a constant and remarkable evolution. At the end of 2017, RLG has expanded in Belgium with Isotope Service International (ISI) acquisition. In 2019, more than 11.5 million patients received their care thanks to the actions of the RLG companies.

Basé à Munich (Allemagne), Life Couriers est un groupe international spécialisé dans les services logistiques spécifiquement inhérents aux sciences de la vie, aux besoins médicaux et de la santé. Life Couriers offre ses services au plan global, avec ses 6 Business Lines : transport de cellules souches, transport de radiopharmaceutiques pour la recherche et l’industrie radiopharmaceutique, transport de composés pour les essais cliniques et plus directement pour les patients, fret pharmaceutique et logistique d’urgence. Life Couriers ambitionne de devenir un acteur global au service du vivant, en proposant des solutions logistiques spécifiquement adaptées aux besoins des patients et des acteurs de la santé dans leur ensemble.

