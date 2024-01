Vladimir Wendl Ibarra Rejoint le Conseil d'Administration de Earth Alive

MONTRÉAL, 08 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Earth Alive Clean Technologies Inc. (TSXV: EAC – « Earth Alive » ou la « Société »), une société qui développe, fabrique et distribue des solutions et des produits microbiens exclusifs, à la pointe de la technologie et respectueux de l'environnement, est heureuse d'annoncer aujourd'hui la nomination de M. Vladimir Wendl Ibarra au sein de son Conseil d'Administration.



Titulaire d'un diplôme en sciences économiques et gestion d’entreprise de l'École des Hautes Études Commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne, en Suisse, M. Wendl apporte à Earth Alive une expertise internationale précieuse.

Fort d'une expérience multiculturelle de plus de trois décennies, il a vécu et travaillé dans 7 pays sur 3 continents en tant que cadre supérieur chez Nestlé, la plus grande entreprise agroalimentaire mondiale. Il a débuté sa carrière en Suisse, occupé des postes de direction intermédiaire au Mexique et en Russie, avant d'accéder rapidement à des rôles de haute direction. Au cours des 20 dernières années, il a exercé en tant que Directeur Général et membre du conseil d'administration au Paraguay, en Ukraine, en Moldavie, en Côte d’Ivoire, en Norvège et en Islande.

Sa connaissance approfondie des marchés développés et émergents, ainsi que sa gestion de crise dans des zones de guerre comme la Côte d'Ivoire et l'Ukraine, sont particulièrement pertinentes pour Earth Alive alors qu'elle cherche à étendre sa portée mondiale. M. Wendl a non seulement bâti des entreprises à partir de zéro, mais a également remodelé des structures très matures, démontrant une capacité exceptionnelle à naviguer dans des environnements commerciaux complexes et variés.

Son expertise en matière de développement durable, de gouvernance d'entreprise, de stratégie et de gestion d'équipes est un atout majeur pour Earth Alive, en particulier dans ses efforts d'expansion sur de nouveaux marchés et dans l'adaptation de ses technologies à différents contextes géographiques et économiques. Son engagement en faveur des initiatives ESG et de la R&D durable, aligne étroitement ses valeurs avec celles d'Earth Alive, renforçant l'engagement de l'entreprise envers l'agriculture régénératrice, la suppression de la poussière et les autres solutions biologiques de Earth Alive.

Basé à Oslo, en Norvège, M. Wendl, en tant qu'entrepreneur indépendant et propriétaire d'entreprise, apportera une vision stratégique et une expérience en matière de développement durable qui seront cruciales pour guider Earth Alive dans sa prochaine phase de croissance et d'innovation.

« Nous sommes heureux d’intégrer Mr Wendl en tant que membre actif au sein du Conseil d’Administration de l’entreprise. Son expérience et son engagement sont un réel atout », explique Robert Blain, Président du Conseil d’administration de Earth Alive.

