ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg offentliggør opdateret prospekt for Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger.

For følgende afdelinger er der sket benchmarkændringer, der træder i kraft pr. 1. januar 2024:

Mix Minimum Risiko KL, Mix Lav Risiko KL, Mix Mellem Risiko KL, Mix Høj Risiko KL og Mix Maksimum Risiko KL.

Ændringen er alene skift fra Nordea-indeks til Nykredit-indeks på obligationsdelen, således at benchmarket er konsistent med de underliggende investeringsfondes benchmark.

Derudover sker følgende ændringer til delegationsmodellen for kapitalforvaltningsydelser fra dags dato:

Den nuværende delegation er, at kapitalforvaltningsydelser delegeres til Nykredit Portefølje Administration A/S, som videredelegerer investeringsrådgivning til Nykredit Bank A/S på udvalgte afdelinger i foreningen.

Dette ændres til, at delegation af kapitalforvaltningsydelser fremadrettet sker direkte fra Sparinvest S.A. til Nykredit Bank A/S.

Afslutningsvist er der foretaget redaktionelle ændringer.

Foreningens nye prospekt er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på sparinvest.dk .

Med venlig hilsen

ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg

