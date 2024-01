Ajourført prospekt for Værdipapirfonden Sparinvest (SparIndex)

Copenhagen, Jan. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg offentliggør opdateret prospekt for Værdipapirfonden Sparinvest med tilhørende afdelinger.

Følgende ændringer til delegationsmodellen for kapitalforvaltningsydelser foretages pr. dags dato:



Den nuværende delegation er, at kapitalforvaltningsydelser delegeres til Nykredit Portefølje Administration A/S, som videredelegerer investeringsrådgivning til Nykredit Bank A/S på udvalgte afdelinger i foreningen.

Dette ændres til, at delegation af kapitalforvaltningsydelser fremadrettet sker direkte fra Sparinvest S.A. til Nykredit Bank A/S.

Derudover er der indsat et afsnit om investeringer i kinesiske obligationer, da afdeling Nye obligationsmarkeder og Nye obligationsmarkeder Akk. kan investere i kinesiske obligationer.

Afslutningsvist er der foretaget redaktionelle ændringer.

Værdipapirfondens nye prospekt er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på sparinvest.dk

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Morten Skipper på npa.jur@nykredit.dk .

Med venlig hilsen

Morten Skipper

Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Spainvest S.A., Luxembourg

Vedhæftet fil