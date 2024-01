McPhy Energy : Bilan semestriel du contrat de liquidité avec Natixis ODDO BHF

Grenoble, le 8 janvier 2024 - 17h45 CET – McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce aujourd’hui son bilan pour le 2ème semestre de l’exercice 2023, au titre de son contrat de liquidité confié à Natixis ODDO BHF.

Au 31 décembre 2023 , les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

Nombre de titres Solde en espèces (en euros) 131 862 180 087

Au cours du 2ème semestre 2023 , les opérations suivantes ont été réalisées1 :

Nombre de

transactions exécutées Volume total échangé Nombre de titres Montant (en euros) A l’achat 2 643 355 179 1 920 783 A la vente 2 467 326 819 1 739 951

Par ailleurs, il est rappelé que :

lors de la mise en place du contrat de liquidité avec Natixis ODDO BHF, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre de titres Solde en espèces (en euros) 4 343 2 500 000

qu’ au 30 juin 2023 , date du dernier bilan, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre de titres Solde en espèces (en euros) 103 502 360 918,35

Prochain événement financier :

Publication du chiffre d’affaires annuel 2023, le 5 février 2024, après clôture des marchés.

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment B, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

CONTACTS

NewCap



Relations investisseurs

Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 94 99

mcphy@newcap.eu



Relations presse

Nicolas Merigeau

T. +33 (0)1 44 71 94 98

Gaëlle Fromaigeat

T.+33 (0)1 44 71 98 52

mcphy@newcap.eu



Suivez McPhy sur







@McPhyEnergy





ANNEXE

2ème semestre 2023

ACHATS VENTES Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total

Date 2,643 355,179 1,920,783 € 2,467 326,819 1,739,951 € 03/07/2023 15 2,828 23,298 € 5 267 2,223 € 04/07/2023 7 1,027 8,380 € 10 2,450 20,150 € 05/07/2023 20 3,115 25,125 € 7 1,085 8,727 € 06/07/2023 31 3,618 28,394 € 6 1,114 8,748 € 07/07/2023 21 3,211 24,802 € 15 2,457 19,107 € 10/07/2023 14 2,881 22,299 € 21 2,206 17,243 € 11/07/2023 9 1,340 10,615 € 29 3,906 31,003 € 12/07/2023 16 1,768 13,869 € 8 982 7,746 € 13/07/2023 13 1,793 14,427 € 58 7,798 63,199 € 14/07/2023 25 2,974 24,391 € 12 2,100 17,303 € 17/07/2023 29 2,846 23,123 € 9 1,548 12,680 € 18/07/2023 25 4,299 34,709 € 28 4,400 35,720 € 19/07/2023 11 1,188 9,698 € 31 4,634 38,193 € 20/07/2023 24 2,462 20,372 € 9 1,380 11,423 € 21/07/2023 8 815 6,726 € 12 1,659 14,038 € 24/07/2023 24 3,251 27,917 € 29 4,061 35,275 € 25/07/2023 34 5,297 43,877 € 33 4,218 34,993 € 26/07/2023 26 4,811 39,765 € 15 2,106 17,577 € 27/07/2023 26 3,768 30,578 € 19 2,200 17,964 € 28/07/2023 24 2,594 20,571 € 20 1,708 13,618 € 31/07/2023 24 3,547 27,357 € 14 1,753 13,459 € 01/08/2023 8 2,336 17,941 € 20 2,642 20,429 € 02/08/2023 16 1,537 12,028 € 28 4,474 35,069 € 03/08/2023 23 2,761 21,271 € 7 1,579 12,250 € 04/08/2023 4 794 6,078 € 6 794 6,112 € 07/08/2023 11 1,528 11,684 € 2 83 633 € 08/08/2023 31 4,803 35,408 € 8 536 3,881 € 09/08/2023 15 1,737 12,695 € 30 3,222 23,686 € 10/08/2023 16 2,474 18,152 € 24 4,237 31,301 € 11/08/2023 59 9,157 65,662 € 12 3,086 22,196 € 14/08/2023 27 5,130 35,692 € 20 3,227 22,598 € 15/08/2023 9 1,866 12,971 € 19 3,844 26,963 € 16/08/2023 34 4,057 28,195 € 2 85 587 € 17/08/2023 38 6,035 40,218 € 5 1,452 9,658 € 18/08/2023 28 3,191 20,830 € 12 1,901 12,397 € 21/08/2023 1 1 7 € 15 1,601 10,696 € 22/08/2023 9 801 5,447 € 11 1,601 11,058 € 23/08/2023 3 401 2,680 € 7 420 2,864 € 24/08/2023 9 1,401 9,119 € 5 401 2,705 € 25/08/2023 18 1,601 9,980 € 1 1 6 € 28/08/2023 15 1,201 7,726 € 22 2,401 15,430 € 29/08/2023 23 2,201 14,333 € 32 5,139 33,649 € 30/08/2023 18 2,201 14,361 € 30 2,684 17,657 € 31/08/2023 7 800 5,463 € 25 3,079 21,024 € 01/09/2023 23 4,935 32,561 € 9 1,359 8,949 € 04/09/2023 17 1,765 11,313 € 9 1,157 7,546 € 05/09/2023 5 451 2,892 € 15 1,579 10,108 € 06/09/2023 7 901 5,719 € 8 901 5,801 € 07/09/2023 19 1,675 10,893 € 13 2,064 13,512 € 08/09/2023 42 4,836 31,435 € 35 5,866 38,619 € 11/09/2023 9 801 5,227 € 26 3,541 23,210 € 12/09/2023 19 3,790 23,817 € 3 458 2,854 € 13/09/2023 7 1,554 9,561 € 7 938 5,808 € 14/09/2023 24 4,436 26,783 € 25 4,033 24,522 € 15/09/2023 10 2,054 12,539 € 22 3,343 20,603 € 18/09/2023 20 3,319 19,892 € 5 811 4,822 € 19/09/2023 18 3,768 21,890 € 1 1 6 € 20/09/2023 1 1 6 € 12 1,591 9,181 € 21/09/2023 14 2,734 15,557 € 4 401 2,269 € 22/09/2023 9 1,873 10,318 € 7 1,305 7,245 € 25/09/2023 31 3,001 16,122 € 10 1,248 6,659 € 26/09/2023 33 4,676 24,489 € 18 2,618 13,789 € 27/09/2023 5 1,310 6,652 € 8 1,310 6,698 € 28/09/2023 15 1,601 8,109 € 19 2,201 11,208 € 29/09/2023 5 201 1,017 € 19 1,351 7,030 € 02/10/2023 22 2,801 14,634 € 14 2,161 11,491 € 03/10/2023 16 1,885 9,453 € 6 390 1,953 € 04/10/2023 21 3,381 16,371 € 14 677 3,243 € 05/10/2023 17 1,832 8,673 € 17 1,458 6,972 € 06/10/2023 39 4,401 19,984 € 30 3,523 15,970 € 09/10/2023 16 2,001 9,064 € 13 2,478 11,301 € 10/10/2023 22 1,501 6,814 € 21 2,001 9,153 € 11/10/2023 21 1,251 5,606 € 16 1,301 5,879 € 12/10/2023 33 5,506 23,587 € 18 1,937 8,246 € 13/10/2023 23 2,301 9,508 € 21 1,651 6,891 € 16/10/2023 33 3,323 13,182 € 23 2,459 9,823 € 17/10/2023 19 1,765 7,018 € 13 1,606 6,457 € 18/10/2023 21 2,236 8,918 € 13 1,896 7,652 € 19/10/2023 24 2,741 10,653 € 9 836 3,234 € 20/10/2023 24 2,600 9,736 € 19 1,812 6,797 € 23/10/2023 27 3,054 11,374 € 35 3,316 12,538 € 24/10/2023 23 1,923 7,266 € 24 3,174 12,085 € 25/10/2023 34 4,672 17,056 € 16 1,801 6,492 € 26/10/2023 15 2,800 9,990 € 16 2,600 9,336 € 27/10/2023 18 2,001 7,022 € 14 1,801 6,366 € 30/10/2023 38 3,901 14,712 € 52 10,062 37,521 € 31/10/2023 53 6,201 21,695 € 44 5,101 17,877 € 01/11/2023 17 1,700 6,301 € 49 8,210 30,506 € 02/11/2023 35 5,506 21,686 € 73 10,005 39,668 € 03/11/2023 89 12,201 55,915 € 123 15,701 71,247 € 06/11/2023 41 6,050 25,968 € 50 5,208 22,547 € 07/11/2023 19 3,116 12,851 € 14 1,863 7,689 € 08/11/2023 22 4,254 17,450 € 16 3,175 13,139 € 09/11/2023 11 1,705 6,772 € 14 1,572 6,276 € 10/11/2023 28 3,653 14,154 € 15 2,191 8,506 € 13/11/2023 23 3,401 13,144 € 13 1,512 5,924 € 14/11/2023 9 928 3,602 € 21 3,000 11,640 € 15/11/2023 27 3,601 14,740 € 39 5,345 21,901 € 16/11/2023 34 5,000 19,596 € 16 1,694 6,595 € 17/11/2023 21 2,801 11,007 € 32 3,887 15,210 € 20/11/2023 13 2,001 7,787 € 20 1,631 6,416 € 21/11/2023 42 5,401 20,195 € 10 640 2,432 € 22/11/2023 9 1,001 3,682 € 9 1,001 3,702 € 23/11/2023 4 401 1,468 € 6 401 1,476 € 24/11/2023 12 2,298 8,402 € 10 1,199 4,394 € 27/11/2023 8 1,001 3,630 € 8 429 1,574 € 28/11/2023 16 1,801 6,340 € 8 1,001 3,517 € 29/11/2023 21 2,601 9,404 € 29 3,777 13,705 € 30/11/2023 14 1,601 5,693 € 12 1,201 4,296 € 01/12/2023 17 2,037 7,369 € 27 2,413 8,778 € 04/12/2023 30 3,801 14,312 € 33 4,785 18,082 € 05/12/2023 7 871 3,157 € 10 801 2,932 € 06/12/2023 21 3,912 14,696 € 36 5,312 20,074 € 07/12/2023 29 3,801 13,736 € 15 1,617 5,778 € 08/12/2023 10 1,201 4,151 € 17 1,401 4,873 € 11/12/2023 14 1,601 5,476 € 3 201 697 € 12/12/2023 8 1,000 3,348 € 8 803 2,706 € 13/12/2023 34 3,668 11,952 € 10 659 2,157 € 14/12/2023 19 2,782 8,907 € 27 3,740 12,210 € 15/12/2023 19 1,972 6,459 € 23 2,801 9,387 € 18/12/2023 39 6,503 23,482 € 76 16,514 59,761 € 19/12/2023 46 6,001 22,729 € 64 7,088 27,182 € 20/12/2023 59 9,195 31,636 € 28 3,823 12,972 € 21/12/2023 9 801 2,663 € 10 1,403 4,673 € 22/12/2023 8 601 2,025 € 12 1,174 3,974 € 27/12/2023 6 602 2,069 € 12 1,801 6,259 € 28/12/2023 5 801 2,767 € 8 801 2,783 € 29/12/2023 8 801 2,722 € 5 401 1,364 €







1 Détail des transactions présenté en annexe 1





Pièce jointe