Dassault Aviation : Entrée en vigueur de la dernière tranche de 18 Rafale pour l’Indonésie

Entrée en vigueur de la dernière tranche de 18 Rafale

pour l’Indonésie

(Saint-Cloud, le 8 Janvier 2024) – La dernière tranche de 18 Rafale pour l’Indonésie est entrée en vigueur ce jour. Elle fait suite à l’entrée en vigueur, en septembre 2022 et en août 2023, de la première et de la deuxième tranche de 6 et 18 Rafale, et vient ainsi compléter le nombre d’avions en commande pour l’Indonésie dans le cadre du contrat signé en février 2022 pour l’acquisition de 42 Rafale.

« En faisant le choix du Rafale, l’Indonésie a opté pour un outil unique de souveraineté et d’indépendance opérationnelle qui contribuera à consolider son rôle de puissance régionale majeure. Ce choix consolide également des coopérations industrielles et académiques ambitieuses. Nous sommes totalement mobilisés pour faire de ce partenariat un succès et l’inscrire résolument dans le long terme », a déclaré Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 700 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2022, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 6,9 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 700 collaborateurs. dassault-aviation.com

