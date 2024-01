CGG et C-Questra Signent un Accord de Coopération dans la Capture, l’Utilisation et la Séquestration du Carbone

Paris, France – le 9 janvier 2024

CGG, leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC), et C-Questra, un opérateur européen indépendant spécialisé dans la chaîne de valeur de stockage du CO 2 , annoncent la signature d’un accord de coopération commerciale dans la capture, l’utilisation et la séquestration du carbone (CCUS).

Avec plus de 15 ans d’expérience dans les projets CCUS dans le monde, CGG a développé un savoir-faire industriel et des ressources technologiques uniques tout au long du cycle de vie du CCUS et ce depuis la transformation des données existantes et la sélection initiale des sites de stockage potentiels, à la planification et à la surveillance des opérations d'injection de CO 2 .

C-Questra est une entreprise technologique européenne fondée en 2023, spécialisée dans le domaine du CCUS depuis les sources émettrices jusqu’aux sites de séquestration, dont les fondateurs et l’équipe technique ont une expérience reconnue dans la séquestration du CO 2 .

CGG apportera un soutien humain et technologique à C-Questra pour accélérer le développement de projets de stockage de carbone.

Walid Sinno, PDG, C-Questra, a déclaré : « L’objet de l’accord de coopération est tout simplement d’aller beaucoup plus vite. CGG apporte les moyens humains et technologiques, C-Questra met en œuvre les projets, notamment en France, en bénéficiant de l’expertise et de l’expérience combinée de presque 100 ans de ses équipes techniques. »

Sophie Zurquiyah, Directeur Général, CGG, a déclaré : « Le stockage de carbone est l’un des procédés clé dans la transition énergétique et CGG poursuit sa diversification dans ce domaine où nous apportons un réel savoir-faire et des technologies de pointe. Après avoir conclu plusieurs projets et accords en 2023, CGG cherche à accélérer le déploiement de ses offres en 2024. »

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

Contacts

Direction Communications & Relations Investisseurs



Christophe Barnini

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-Mail: : christophe.barnini@cgg.com









Pièce jointe