KBC Groep: KBC oefent call uit voor Additional Tier-1 (AT1) effecten uitgegeven in 2019

Op 5 maart 2024 zal KBC Groep NV de call uitoefenen voor de Additional Tier-1 (AT1) effecten (ISIN:BE0002638196) die het in 2019 heeft uitgegeven. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft KBC toestemming gegeven om de call uit te oefenen voor dit instrument met een nominaal bedrag van 500 miljoen euro, en tegelijkertijd de call uit te oefenen voor de achtergestelde interne lening van KBC Groep NV aan KBC Bank NV voor hetzelfde bedrag.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep, licht de beslissing om de call uit te oefenen toe: “Na de voorfinanciering van 750 miljoen euro aan Additional Tier-1 effecten uitgegeven in 2023 als onderdeel van ons gebruikelijk kapitaalbeheer, maken we vandaag bekend dat we op 5 maart 2024 een call zullen uitoefenen voor de AT1-effecten die KBC in 2019 heeft uitgegeven.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kurt De Baenst, directeur Investor Relations KBC-groep

Tel + 32 2 429 35 73 - IR4U@kbc.be

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep

Tel + 32 2 429 85 45 - pressofficekbc@kbc.be

