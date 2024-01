LECTRA : Lectra annonce l’acquisition de la majorité du capital de Launchmetrics

Lectra annonce l’acquisition de la majorité du capital de Launchmetrics

Le Groupe étend significativement ses activités dans le marketing de la mode

et renforce ainsi sa position d’acteur incontournable de l’Industrie 4.0.

Paris, le 9 janvier 2024 – Lectra annonce la signature d’un accord en vue d’acquérir la majorité du capital et des droits de vote de la société américaine, Launchmetrics .

Acteur majeur sur les marchés de la mode, de l’automobile et de l’ameublement, Lectra fait bénéficier ses clients des avancées de l’Industrie 4.0 en proposant ses logiciels, ses équipements de découpe, ses solutions d’analyse de données et ses services associés aux marques, aux fabricants et aux distributeurs.

Fondée en 2015, Launchmetrics conçoit et commercialise en mode SaaS une plateforme cloud innovante dédiée à la performance de marque, composée de sept modules, s’adressant aux professionnels du marketing et de la communication pour les marchés de la Mode, du Lifestyle et de la Beauté.

Dans un environnement complexe et en évolution constante – essor de l’intelligence artificielle, développement de la distribution multicanal, émergence de nouveaux comportements des consommateurs, et évolutions des contraintes règlementaires et RSE – les marques doivent créer une identité forte, développer un positionnement différenciant pour gagner en visibilité, et optimiser l’identification et la fidélisation des consommateurs.

Pour accompagner leurs clients dans le lancement de leurs collections et dans les moments clés de communication auprès de leur écosystème, Launchmetrics a développé une plateforme cloud qui – au travers de l’exploitation de données marketing agrégées – permet à ses clients d’orchestrer le lancement de leurs campagnes de marque, d’en mesurer précisément l’efficacité, et ainsi de maximiser leur retour sur investissement.

Entreprise technologique de renommée internationale, Launchmetrics dispose d’un capital de données marketing pour le marché de la Mode, du Lifestyle et de la Beauté de premier ordre, grâce à sa maîtrise des technologies avancées de l’Industrie 4.0 : les données, le cloud et l’intelligence artificielle en particulier.

En 2023, le chiffre d’affaires de Launchmetrics devrait être d’environ 45 millions de dollars – dont plus de 40 millions de dollars de chiffre d’affaires récurrent – et l’EBITDA ajusté d’environ 5 millions de dollars, réalisés auprès de près de 1 700 clients dans une vingtaine de pays, incluant des marques de mode prestigieuses.

« Launchmetrics a souhaité s’associer au Groupe Lectra afin d’accélérer le développement de son offre au niveau mondial, aux côtés d’un leader technologique de la Mode », déclare Michael Jaïs, Fondateur et Directeur général de Launchmetrics. « L’alliance de Launchmetrics et de Lectra permettra d’enrichir nos offres respectives avec davantage d’intelligence artificielle et des données complémentaires – produit et marketing – afin d’offrir une proposition de valeur unique à nos clients. »

« Cette acquisition s'inscrit pleinement dans la démarche de Lectra d'étendre sa présence sur le marché de la Mode, en couvrant des maillons stratégiques additionnels de la chaîne de valeur de ses clients. La combinaison de nos solutions existantes et de celles de Launchmetrics positionne le Groupe comme le seul acteur technologique à accompagner ses clients du développement produit à la production, puis de la gestion des collections au marketing, au e-commerce et à la traçabilité », ajoute Daniel Harari, Président-Directeur général de Lectra. « Après sept acquisitions au cours des six dernières années, cette nouvelle étape stratégique permet à Lectra de continuer de repousser les limites en définissant un nouveau cadre pour l’Industrie 4.0 dans le marché de la Mode, et s’inscrit parfaitement dans notre feuille de route stratégique 2023-2025, présentée en février 2023. », conclut-il.

La transaction porte sur l’acquisition en janvier 2024 d’environ 50,3% de Launchmetrics, pour un montant d’environ 85 millions de dollars, qui dépendra du chiffre d’affaires récurrent et de l’EBITDA 2023. L’acquisition du capital et des droits de vote restants est prévue en cinq temps : en 2025, 2026, 2027, 2028 et 2030. Le prix total de la transaction devrait être compris entre 200 et 240 millions de dollars, sur la base d’une croissance attendue à deux chiffres, à la fois du chiffre d’affaires récurrent et de l’EBITDA, sur la période 2024-2029.

Bpifrance, actionnaire de référence de Launchmetrics, cèdera une partie de sa participation lors de cette opération et restera au capital de la société jusqu’en 2027.

A propos de Lectra :

Acteur majeur sur les marchés de la mode, de l’automobile et de l’ameublement, Lectra contribue au développement de l’Industrie 4.0 avec audace et passion, en intégrant pleinement la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) à sa stratégie globale.

Le Groupe propose des solutions d’intelligence industrielle à la pointe de la technologie qui facilitent la transformation digitale des entreprises. Grâce à ses logiciels, équipements, données et services, Lectra aide ses clients à repousser les frontières et à libérer pleinement leur potentiel. Ses 2 500 collaborateurs sont guidés par trois valeurs fondamentales, qui font la fierté du Groupe : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec ardeur.

Fondée en 1973, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 522 millions d’euros en 2022. L’entreprise est cotée sur Euronext où elle fait partie des indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid&Small, CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150.

Pour plus d'informations, visitez lectra.com .

Suivre Lectra sur les réseaux sociaux :

Contacts médias :

Hotwire pour Lectra

Alexis Bletsas - t : +33 (0)1 43 12 55 71

Laura Bandiera - t : +33 (0)1 43 12 55 70

Elise Martin - t : +33 (0)1 43 12 77

e : lectrafr@hotwireglobal.com

Pièces jointes