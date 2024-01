Blackford et Nurea annoncent la conclusion d'un partenariat visant à proposer aux professionnels de santé une suite logicielle spécialisée dans l'analyse cardiovasculaire

ÉDIMBOURG, Écosse, 09 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blackford, le fournisseur de plateformes stratégiques et de solutions d'avant-garde dans le domaine de la santé reposant sur l'IA, et Nurea, leader de solutions IA pour les maladies cardiovasculaires, annoncent aujourd'hui la conclusion d'un partenariat commercial visant à proposer la solution PRAEVAorta® 2 aux professionnels de santé via la plateforme de Blackford.



Cette alliance prévoit l'intégration de la technologie de pointe développée par Nurea à la plateforme d'IA professionnelle de Blackford. La plateforme et les services de Blackford offrent aux professionnels de santé l'accès à plus de 100 applications médicales reposant sur l'IA, avec pour but d'accroître l'efficacité clinique et d'améliorer les résultats des patients. En intégrant l'IA avancée de Nurea, les professionnels de santé auront accès à une analyse automatisée des tomodensitogrammes pour permettre un meilleur traitement et un meilleur suivi des maladies cardiovasculaires.

Nurea a pour mission de transformer le secteur de la santé cardiovasculaire, en se spécialisant dans le développement de logiciels d'analyse des tomodensitogrammes. Le logiciel PRAEVAorta® 2 permet aux chirurgiens de visualiser instantanément l'état de l'aorte à l'aide de données géométriques, ce qui les aide à établir un diagnostic précis et fiable plus facilement, plus rapidement et plus tôt.

« L'engagement de Nurea en faveur de la détection et de la prévention des accidents cardiovasculaires correspond parfaitement à notre mission visant à améliorer la vie des patients et des populations en exploitant l'IA au service des soins de santé », a déclaré Ben Panter, fondateur et PDG de Blackford. « Nous sommes donc ravis d'ajouter l'application PRAEVAorta® 2 de Nurea au vaste portefeuille de solutions disponibles via notre plateforme d'IA éprouvée. »

« Nous sommes très heureux d'entamer cette nouvelle collaboration avec l'équipe de Blackford et de bénéficier de son statut de fournisseur de référence de solutions d'IA pour les centres médicaux, » a déclaré Florian Bernard, cofondateur et PDG de Nurea. « Nous considérons notre partenariat avec Blackford comme un réel bouleversement de notre stratégie de mise sur le marché. Cela nous permettra d'accélérer la commercialisation des solutions Nurea auprès des radiologues et des chirurgiens vasculaires, tant dans l'Union européenne qu'en Amérique du Nord. »

À propos de Blackford

Blackford est un pionnier dans le domaine de l'IA en radiologie, avec à son actif plus de dix ans de partenariats avec des hôpitaux de premier plan et des prestataires de technologies révolutionnaires. Nous nous positionnons comme un partenaire stratégique en IA, donnant l'accès à la communauté médicale à une plateforme de base éprouvée, à des services personnalisés et à une gamme de plus de 100 applications dans le but d'aider les professionnels de santé à valoriser l'IA et à améliorer les résultats des patients.

Notre collaboration et notre récente acquisition sans lien de dépendance par Bayer garantissent à nos clients et partenaires le soutien et la sécurité à long terme nécessaires à la réussite de leurs stratégies en matière d'IA.

Pour en savoir plus sur l'approche sur mesure proposée par Blackford en matière de solutions d'IA, consultez le site www.blackfordanalysis.com, et suivez-nous sur X et LinkedIn.

À propos de Nurea

Fondée en 2018 à Bordeaux par Florian Bernard et Romain Leguay, Nurea s'est imposée comme une start-up de modélisation biomédicale vouée à révolutionner la santé cardiovasculaire. Spécialisée dans le développement de logiciels d'analyse des tomodensitogrammes, Nurea s'est engagée dans la détection et la prévention des accidents cardiovasculaires avec son produit révolutionnaire PRAEVAorta® 2.

Son engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence est encore illustré par les nombreuses publications sur le logiciel, les collaborations avec les plus grands centres cardiovasculaires dans le monde (Université de Chicago, Université du Michigan, Imperial College, Hôpital universitaire de Bordeaux, etc.) et, récemment, son marquage CE au titre du règlement relatif aux dispositifs médicaux en août 2023 pour PRAEVAorta® 2.

Nurea a noué des partenariats fructueux, collaborant avec des leaders industriels estimés tels qu'Intrasense, une société Guerbet, et GE Healthcare depuis 2022. Ces alliances stratégiques soulignent la détermination de Nurea à faire évoluer les soins de santé en alliant ses efforts à des acteurs clés du secteur.

