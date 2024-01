Lynx Air ajoute Charlottetown à son réseau en pleine croissance

CHARLOTTETOWN, Île-du-Prince-Édouard, 09 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lynx Air (Lynx) a annoncé l’ajout de Charlottetown à son réseau de vols en constante expansion. Charlottetown sera la 22e destination desservie par Lynx en Amérique du Nord. Le service de vol débutera le 30 mai 2024.



La plus récente compagnie aérienne très abordable du Canada assurera des vols entre l’aéroport de Charlottetown (YYG) et l’aéroport international de Calgary (YYC) ainsi que l’aéroport international Pearson Toronto (YYZ).

Il y aura quatre vols à destination et en provenance de Charlottetown par semaine à compter du 30 mai 2024, le service passant à six vols par semaine à compter du 10 juin 2024. Les vols entre Charlottetown et Calgary seront des vols sans débarquement avec une courte escale à Toronto, offrant un voyage sans tracas, avec une seule carte d’embarquement, des bagages enregistrés jusqu’à la destination finale et aucun besoin de descendre de l’avion pour l’escale.

Les tarifs sont vraiment très abordables, à partir de 59 $* pour un aller simple, taxes et frais compris. La compagnie aérienne a également lancé un solde de places pour une durée limitée, offrant jusqu’à 35 % de rabais sur les tarifs de base avec le code promo PEI. Le solde se déroulera jusqu’au 10 décembre 2024, à 23 h 59 (HE). Pour réserver un billet à petit prix, veuillez consulter FlyLynx.com.

« Nous sommes heureux d’étendre nos services à Charlottetown en réponse à la forte demande des voyageurs », a déclaré Vijay Bathija, chef des affaires commerciales de Lynx. « Que vous voyagiez pour voir famille et amis ou pour découvrir la beauté naturelle du littoral de l’Île-du-Prince-Édouard, ses fruits de mer de classe mondiale ou l’hospitalité insulaire, Lynx est fier de rendre cette belle province accessible à plus de Canadiens grâce à ses tarifs ultra abordables. Les tarifs en provenance ou à destination de Charlottetown commencent à partir de 59 $* pour un aller simple, taxes incluses. »

« La province de l’Île-du-Prince-Édouard est heureuse d’accueillir Lynx Air et ses invités dans notre province », a déclaré le ministre des Pêches, du Tourisme, du Sport et de la Culture, Cory Deagle. « Un accès aérien fiable à destination et en provenance de destinations clés est important pour soutenir le commerce, le tourisme et la croissance démographique dans notre province. Nous continuerons à travailler avec l’Autorité aéroportuaire de Charlottetown et nos partenaires aériens pour offrir aux voyageurs plus d’options. »

« L’aéroport YYG de Charlottetown est heureux d’accueillir Lynx Air et ses tarifs ultra abordables à l’Île-du-Prince-Édouard », a déclaré Doug Newson, PDG de Charlottetown Airport Authority. « Lynx offre une autre option attrayante pour ceux qui souhaitent découvrir notre produit touristique de classe mondiale et les insulaires à la recherche d’une option à bas prix pour deux de nos destinations les plus populaires. Nous souhaitons la bienvenue à Lynx au sein de YYG et nous sommes impatients de travailler avec eux pour nous assurer que leur arrivée ici est réussie. »

« Nous sommes ravis de voir la croissance et le succès continus de Lynx Air avec l’ajout de sa nouvelle liaison vers Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, créant des options supplémentaires pour les Albertains qui cherchent à explorer l’une des plus belles régions du Canada et améliorant la connectivité de YYC avec des destinations à travers le Canada », a déclaré Chris Dinsdale, PDG de The Calgary Airport Authority. « Nous sommes impatients de renforcer notre partenariat avec Lynx alors que nous continuons d’accueillir les voyageurs dans tous les sites et expériences que Calgary et sa région environnante ont à offrir. »

Calendrier de Lynx à Charlottetown

Date d’entrée en vigueur Fréquence Aéroport de départ Aéroport d’arrivée 30-Mai-24 Lundi/jeudi Aéroport de Charlottetown (YYG) Aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) 30-Mai-24 Lundi/jeudi Aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) Aéroport de Charlottetown (YYG) 10-Juin-24 Lundi/mercredi/vendredi Aéroport de Charlottetown (YYG) Aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) 10-Juin-24 Lundi/mercredi/vendredi Aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) Aéroport de Charlottetown (YYG) 10-Juin-24 Lundi ** Aéroport international de Calgary (YYC) Aéroport de Charlottetown (YYG) 12-juin-24 Mercredi/vendredi Aéroport de Charlottetown (YYG) ** Aéroport international de Calgary (YYC)

Veuillez noter que les dates sont sujettes à modification. Consultez le site Web pour connaître tous les détails du programme.

* Offre d’une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et incluent les taxes et les frais. Des restrictions s’appliquent.

** Vols sans débarquement, avec une seule carte d’embarquement et des bagages transférés vers la destination finale

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx), la principale compagnie aérienne à petit prix du Canada, se donne pour mission de rendre le voyage aérien accessible à tous grâce à des tarifs très abordables et une expérience de vol axée sur le client. La compagnie aérienne a récemment remporté le prix de la plus jeune flotte d’Amérique du Nord décerné par ch-aviation. Lynx exploite une flotte de Boeing 737 flambant neuve, assurant ainsi une expérience client supérieure en matière de voyages à bas prix au Canada. Ces avions très efficaces et fiables réduisent l’empreinte carbone de Lynx, ce qui en fait l’un des transporteurs aériens les plus écoresponsables au Canada. Étant une compagnie aérienne canadienne privée, Lynx dispose du soutien financier et de l’expertise sectorielle nécessaires pour transformer le paysage aérien canadien.