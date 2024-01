Gentex zeigt auf der CES 2024 Innovationen in den Bereichen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Brandschutz und Medizintechnik

Gentex CES 2024 – Höhepunkte:

Markteinführung von PLACE, einem neuen Smart-Home-Sensorprodukt für Wohngebäude

Premiere der Wärmebildlösungen des Gentex-Partners ADASKY mit nach vorne und nach hinten gerichteten Anwendungen

Fahrer- und Innenraumüberwachungssysteme integriert in einen Full-Display-Spiegel von Gentex (digitaler Rückspiegel)

Full-Display-Spiegel mit verbesserter Leistung bei Nacht

Dimmbare, blendfreie Sonnenblenden mit schaltbarer Reflexionsfläche

Soft-Launch von eSight Go, eine neue tragbare Unterstützungstechnologie für Sehbehinderungen

LAS VEGAS, Jan. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Gentex Corporation (NASDAQ: GNTX ) wird auch in diesem Jahr auf der Consumer Electronics Show (CES) ihre neuesten Entwicklungen im Bereich Technologie und Innovation vorstellen. Im vergangenen Jahr hat Gentex neue F&E-Aktivitäten eingeleitet, neue Kooperationsvereinbarungen geschlossen, durch strategische Übernahmen expandiert und seine Produktlinien diversifiziert. All dies und mehr wird auf dem CES-Stand von Gentex durch interaktive Displays, funktionsintegrierte Fahrzeuge und Produktsimulatoren demonstriert, die es den Kunden ermöglichen, die Technologie in einer realistischen Umgebung zu erleben.

Gentex ist ein langjähriger Lieferant von elektro-optischen Produkten für die weltweite Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Brandschutzbranche. Das Unternehmen ist vor allem dafür bekannt, dass es fast alle großen Automobilhersteller mit Connected-Car-Technologien und fortschrittlichen elektronischen Funktionen beliefert, die die Sicht des Fahrers optimieren und seine Sicherheit erhöhen.

„Das Jahr 2024 markiert nicht nur einen goldenen Meilenstein von 50 Jahren im Geschäft, sondern auch ein Jahr bahnbrechender Errungenschaften und beispielloser Innovationen“, so Steve Downing, Chief Executive Officer von Gentex. „Auf der diesjährigen CES stellen wir neue Entwicklungen in fast jeder Produktkategorie vor und geben einen Ausblick auf PLACE, unser erstes Smart-Home-Sensorprodukt, das wir direkt an Verbraucher verkaufen.“

PLACE Smart Smoke/CO-Erkennung

Gentex verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der gewerblichen Brandschutzbranche. Jetzt bereitet das Unternehmen die Einführung einer Reihe von Smart-Home-Geräten mit dem Namen PLACE vor, eine innovative Suite von Smart-Home-Sicherheitsprodukten mit raumspezifischen Funktionen. PLACE wird eine ganzheitliche Lösung sein, die Smart-Home-Sicherheits-, Komfort- und Sicherheitsfunktionen in einem ausgeklügelten System vereint, das über eine einzige, benutzerfreundliche App gesteuert wird.

„PLACE ist ein weiterer Schritt von Gentex zur Schaffung einer sichereren häuslichen Umgebung mit zuverlässiger, branchenführender Sensortechnologie“, so Neil Boehm, Chief Technology Officer von Gentex. „Jeder Haushalt kann den höchsten Standard an Komfort, Sicherheit und Bequemlichkeit erwarten, den Gentex in den letzten fünf Jahrzehnten unseren gewerblichen Brandschutzkunden geboten hat, aber mit den vernetzten Funktionen, die Verbraucher heute von ihren Geräten erwarten.“

Das PLACE-Portfolio an Smart-Home-Lösungen ist so konzipiert, dass es den differenzierten Sicherheitsanforderungen der verschiedenen Wohnbereiche gerecht wird. Das Basisgerät Any Space eignet sich perfekt für jeden Ort im Haus und bietet intelligente Rauch- und Kohlenmonoxiderkennung sowie WLAN-Konnektivität für raumspezifische Alarme. Die Vielseitigkeit des Systems wird durch spezielle Einheiten für die Küche, das Kinderzimmer und die Garage demonstriert, die jeweils mit zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen wie Gas- und VOC-Erkennung, Raumüberwachungskameras, Gegensprechanlagen sowie Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung ausgestattet sind.

Die PLACE-Produktreihe wird in einer interaktiven Ausstellung auf dem CES-Stand von Gentex zu sehen sein. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit verschiedenen Einzelhändlern an einer Strategie zur Produkteinführung, die noch in diesem Jahr erfolgen soll.

ADASKY Wärmebildtechnik

Auf der diesjährigen CES wird Gentex auch seine neueste strategische Partnerschaft mit ADASKY vorstellen, die darauf abzielt, die einzigartige Wärmebildtechnologie des Unternehmens für die Automobilindustrie weiterzuentwickeln. Gentex hat im Mai 2023 eine Kooperationsvereinbarung mit ADASKY angekündigt.

„Nach gründlichen Untersuchungen und laufenden Gesprächen mit ADASKY haben wir die Möglichkeit erkannt, die Entwicklung und Markteinführung der Wärmebildtechnologie von ADASKY zu verbessern und zu beschleunigen. Die Aufnahme der innovativen Technologie von ADASKY in unser Produktportfolio unterstreicht unsere Strategie, unsere Sensorfähigkeiten kontinuierlich zu erweitern“, so Boehm.

Die firmeneigenen LWIR-Sensoren (Long Wave Infrared) von ADASKY sind in der Branche für ihre marktführende Leistung bekannt, die auf ihrem überragenden Größen-Leistungs-Verhältnis, der Festkörpertechnologie, der hohen Zuverlässigkeit und der „Shutterless“-Konstruktion für konstanten Betrieb beruht. Jetzt, da fortschrittliche Sensorsysteme den Weg für die Sicherheit von Passagieren und Fußgängern ebnen, wird die Wärmesensorik die bestehenden Lücken in dieser Technologie schließen, so dass ADAS- und bildverarbeitungsbasierte Systeme bei schlechten Lichtverhältnissen und unter allen Witterungsbedingungen zuverlässiger arbeiten können.

Am Stand von Gentex werden nicht nur nach vorne gerichtete Anwendungen der ADASKY-Technologie vorgestellt, sondern auch zum ersten Mal die Integration von Wärmebildtechnik in einen Full Display-Spiegel (Full Display Mirror, FDM) von Gentex, den branchenführenden digitalen Rückspiegel. Der Einbau einer nach hinten gerichteten Wärmebildkamera in ein FDM-System könnte die Fähigkeit des Fahrers, den rückwärtigen Bereich bei Nachtfahrten zu überwachen, erheblich verbessern und dazu beitragen, mögliche Gefahren beim Rückwärtsfahren zu erkennen.

Vorwärts- und rückwärtsgerichtete Anwendungen der Thermotechnologie von ADASKY werden in einem interaktiven Kiosk und einem Demonstrationsfahrzeug auf dem Gentex-Stand ausgestellt. Auch Probefahrten werden möglich sein.

Fahrer- und Fahrzeuginnenraumüberwachung

Die allgemeinen Sicherheitsvorschriften der Europäischen Union werden bald vorschreiben, dass in Europa verkaufte Autos mit einem Fahrerüberwachungssystem (Driver Monitoring System, DMS) ausgestattet sein müssen. In der Folge hat Gentex laufende DMS-Entwicklungsprogramme mit mehreren Automobilherstellern.

In einem Fahrzeugdemonstrator auf der CES wird das in den Spiegel integrierte DMS von Gentex zu sehen sein, das die Kopfhaltung des Fahrers, seinen Blick und andere Messwerte erfasst, um Ablenkung, Schläfrigkeit, plötzliche Übelkeit und die Rückkehr zur manuellen Kontrolle in teilautonomen Fahrzeugen zu bestimmen. Das System kann um eine 2D- und strukturierte lichtbasierte 3D-Fahrzeuginnenraumüberwachung erweitert werden, um Passagiere, Verhalten, Objekte und sogar die Anwesenheit von Leben zu erkennen.

Die Integration von DMS in den Rückspiegel ermöglicht der Kamera eine optimale Sicht auf den Fahrer und die Fahrzeuginsassen und bietet den Automobilherstellern eine leistungsstarke, plattformübergreifende DMS-Lösung. Neu in diesem Jahr auf der CES ist eine Gentex-Fahrerüberwachungslösung, die in einen Full-Display-Spiegel, den branchenweit führenden digitalen Rückspiegel, integriert ist.

Digital Vision

Der Full-Display-Spiegel (Full Display Mirror, FDM) kombiniert eine kundenspezifische Kamera und ein in den Spiegel integriertes Videodisplay für eine verbesserte Sicht nach hinten. Der FDM wurde vor nur sieben Jahren eingeführt und wird derzeit für über 25 verschiedene Marken und 100 verschiedene Fahrzeuge auf der ganzen Welt angeboten. Die vielseitige FDM-Plattform bietet Zusatzfunktionen wie einen digitalen Videorekorder (DVR) , ein skalierbares Anhänger-Kamera-System , ein Touchscreen-Display und ein integriertes Warnsystem für den toten Winkel. Neu auf der CES 2024 sind FDMs mit Kameras der nächsten Generation und fortschrittlicher digitaler Signalverarbeitung für verbesserte Leistung bei Nacht.

Dimmbares Glas

Gentex ist weltweit führend in der Technologie für abblendbare Geräte – jährlich werden mehr als 45 Millionen Einheiten ausgeliefert – und hat sich auf abblendbare Innen- und Außenspiegel für die Automobilindustrie sowie auf elektronisch dimmbare Fenster (Electrically Dimmable Windows, EDWs) für die Luft- und Raumfahrt spezialisiert. Auf der CES 2024 wird das Unternehmen seine neuesten Innovationen vorstellen, darunter großflächig dimmbare Vorrichtungen wie Schiebedächer mit bedarfsgerechter Verdunkelung und innovative Sonnenblenden mit klaren, dimmbaren Scheiben, die sich automatisch anpassen, um die Blendung durch Sonnenlicht zu verhindern. Neu auf der CES 2024 sind dimmbare Visiere mit schaltbarer Reflexionsfläche, die nicht nur die Blendung durch Sonnenlicht verhindern, sondern auch als Schminkspiegel dienen können.

Luft- und Raumfahrt

Elektronisch dimmbare Fenster (EDWs) von Gentex werden auch dieses Jahr wieder auf der CES in einer neuen Flugzeugattrappe zu sehen sein. Gentex ist der weltweit führende Anbieter von EDWs für die Luft- und Raumfahrtbranche. Ein interaktiver Rumpf zeigt voll funktionsfähige dimmbare Fenster und Kabinenwände, intelligente Leuchtmittel für Passagiere, die automatisch die Beleuchtung für verschiedene Aktivitäten während des Fluges wie Lesen, Essen oder Computerarbeit optimiert, biometrische Systeme zur Personalisierung des Flugerlebnisses und Feinstaub- und chemische Sensoren zur Überwachung der Luftqualität in der Kabine.

eSight

Auf der CES 2024 werden auch die jüngsten Technologieübernahmen von Gentex vorgestellt, darunter eSight , ein Entwickler von tragbaren Hilfstechnologien, die es Menschen mit Sehbehinderungen ermöglichen, bei der Erledigung von Aufgaben des täglichen Lebens mobil zu bleiben. Die Produkte von eSight nutzen eine hochauflösende Kamera, proprietäre Algorithmen und eine leistungsstarke Verarbeitung, um Echtzeit-Videos zu erfassen und auf zwei hochauflösende Bildschirme zu projizieren, die eine vollständige binokulare Sicht ermöglichen.

Die neueste Generation der Produkte von eSight, eSight Go, soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Die Technologie wird auf einem Stand von eSight in der North Hall des Las Vegas Convention Center, Stand Nr. 8863, und auf dem Stand von Gentex zu sehen sein.

Die CES (Consumer Electronics Show) ist der weltweite Treffpunkt für alle, die im Bereich der Verbrauchertechnologie tätig sind. Sie wird von der Consumer Technology Association veranstaltet und dient seit über 50 Jahren als Testgelände für innovative und bahnbrechende Technologien. Die CES 2024 findet vom 9. bis 12. Januar in Las Vegas statt. Gentex-Technologien werden im Las Vegas Convention Center, West Hall, Stand Nr. 6440, ausgestellt.

